Die Polizei in Niedersachsen hat im Fall der ermordeten bulgarischen TV-Journalistin Viktoria Marinowa einen Bulgaren verhaftet. Er sei am Dienstagabend in Stade festgenommen worden, teilte das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mit. Seine Auslieferung nach Bulgarien werde geprüft, sagte der Leiter des LKA Niedersachsen, Friedo de Vries: "Das Auslieferungsverfahren ist automatisch auch mit dem europäischen Haftbefehl verbunden. Das heißt, der Beschuldigte wird heute morgen dem Amtsgericht Stade vorgeführt. Und alle weiteren Dinge zur Auslieferung werden dann die Justizbehörden klären. Dieses Verfahren kann circa 40 Tage dauern. Aber ich gehe davon aus, dass die bulgarischen Behörden auf eine Auslieferung bestehen werden." Der Mann soll Marinowa vergewaltigt, beraubt und ermordet haben. Zur Motivlage könne er derzeit nichts sagen, sagte de Vries. Nach Angaben der niedersächsischen Behörden war der Verdächtige mit dem Auto nach Stade gereist, wo er nahe Verwandte hat. Auf entsprechende Hinweise der bulgarischen Sicherheitsbehörden sei er am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus festgenommen worden.