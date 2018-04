Dass einige US-Amerikaner es mit der Waffensicherheit nicht immer so genau nehmen, ist keine Neuigkeit. Was diese junge Frau aus dem Bundesstaat Illinois getan hat, ist aber selbst für US-Verhältnisse grob fahrlässig. Nachdem die 27-jährige von der Polizei festgenommen wurde, fand eine Gefängnisbeamte in ihrer Vagina eine geladene Pistole. Das berichtet unter anderem das US-Portal "The Smoking Gun" unter Berufung auf Gerichtsakten.

Dem Polizeibericht zufolge war die junge Frau bereits im September zusammen mit einem 29-jährigen Begleiter im Auto unterwegs, als sie von Beamten angehalten wurden. Ihre Fahrerlaubnis sei abgelaufen gewesen, zudem habe der Polizist Marihuanageruch aus dem Auto wahrgenommen. Entsprechend hätten die Beamten anschließend eine Durchsuchung des Wagens durchgeführt. Dabei seien rund 90 Gramm Heroin und fast 20 Ecstasy-Pillen gefunden worden. Die 27-Jährige und ihr Begleiter seien festgenommen und ins örtliche Gefängnis gebracht worden. Ebendort wurde dann laut den Berichten bei einer genaueren Durchsuchung die geladene Pistole in der Körperöffnung der jungen Frau entdeckt. Den Angaben zufolge befand sich darin ein volles Magazin und zudem eine Kugel schussbereit im Lauf der Waffe. Die Waffe sei mehr als 14 Zentimeter lang und ungeladen rund 400 Gramm schwer.

Waffe in Vagina: Frau bekennt sich schuldig

"The Smoking Gun" zufolge erschien die Frau am Freitag vor Gericht und erklärte sich des Waffen- und Drogenbesitzes schuldig. Nach Angaben des Portals hat die 27-Jährige einen Deal mit den Anklägern ausgehandelt, wonach sie eine deutlich reduzierte Strafe erhält. Im Gegenzug müsse sie gegen ihren damals mit ihr festgenommenen Begleiter aussagen. Ohne den Deal hätten ihr kumuliert rund 25 Jahre Haft gedroht. Nach ihrem Schuldeingeständnis werde im Juni über ihr Strafmaß entschieden.



Obwohl es offenkundig hochgradig gefährlich ist, eine geladene Waffe in Körperöffnungen zu transportieren, ist der Fall der jungen Frau nicht der erste in den USA. "The Smoking Gun" berichtet über gleich zwei weitere bekannte Fälle, bei denen Frauen Schusswaffen in ihrer Vagina führten.