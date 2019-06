Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat sich der Verdacht auf einen rechtsextremistischen Hintergrund erhärtet. Nach mehreren übereinstimmenden Medienberichten hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Demnach habe sich der Verdacht eines rechtsextremistischen oder rechtsterroristischen Hintergrunds erhärtet. Zuvor hatte das Hessische Landeskriminalamt im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke gemeldet, dass ein 45-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen durch Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel festgenommen worden sei. Zuvor seien DNA-Spuren des Mannes am Tatort gefunden worden. Gegen den Tatverdächtigen sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, er sei in die JVA Kassel I gebracht worden. Nach Medienberichten soll der Verdächtige der Polizei bereits in der Vergangenheit aufgefallen sein. Gegen ihn sollen polizeiliche Erkenntnisse über Landfriedensbruch, Körperverletzung und Waffenbesitz vorliegen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sollen Waffen gefunden worden sein, allerdings nicht die Tatwaffe. Lübcke hatte in den vergangenen Jahren Morddrohungen erhalten. Als Chef des Regierungspräsidiums Kassel hatte er sich in der Flüchtlingskrise vor vier Jahren für die Unterbringung von Flüchtlingen in Nordhessen ausgesprochen.