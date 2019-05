Schock für die Passagiere eines American Airlines-Flugs am Samstag: Die Gäste saßen schon im Flieger, als einer der Piloten verhaftet wurde. Der 51-jährige Christian Richard Martin wurde am Louisville International Airport in Kentucky festgenommen. Ihm wird ein Dreifachmord aus dem Jahr 2015 zur Last gelegt. Der Polizei zufolge erschoss Martin sein Opfer Calvin Phillip. Phillips Frau und ein Nachbar der beiden wurden verbrannt auf einem Feld in der Nähe gefunden. Martins Motiv ist unklar, Medienberichten zufolge war Phillip ein Zeuge in einem Gerichtsverfahren gegen den Piloten. Der Verdächtige sitzt nun hinter Gittern. Der Flug wurde gestrichen.