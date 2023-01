Gewalttat in Mittelfranken: Junge greift Mutter und Schwester an – eine Tote

Im bayerischen Weisendorf bei Nürnberg ermittelt die Polizei nach dem Tod eines Mädchens. Ein Sohn soll Mutter und Schwester angegriffen haben – mit tödlichen Folgen.

Bei einer Gewalttat in Mittelfranken ist ein 14 Jahre altes Mädchen durch einen "spitzen, scharfen Gegenstand" getötet worden. Ihre Mutter wurde am Freitagmorgen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vorläufig festgenommen wurde der Bruder der Getöteten. Er ist nach Polizeiangaben 17 Jahre alt.

Was genau sich in den Morgenstunden des Dreikönigstags in der Doppelhaushälfte in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) abgespielt hat, war zunächst unklar. Die 41 Jahre alte Mutter kam ins Krankenhaus. Es besteht nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr. Ein Notruf war am Freitagmorgen bei der Polizei eingegangen. Wer diesen abgesetzt hat, war zunächst unklar. Der 17-Jährige wurde nach Worten des Sprechers "in Tatortnähe" festgenommen.