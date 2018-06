Wir fassen an dieser Stelle die Pressekonferenz noch einmal zusammen:

Die seit dem 22. März vermisste 14-jährige Susanna aus Mainz ist tot. Ein DNA-Abgleich bestätigte die Vermutung, dass es sich bei dem am Mittwoch in Wiesbaden entdeckten Leichnam um die sterblichen Überreste der Schülerin handelt. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Landeshauptstadt bekannt.

Nach dem Hinweis eines 13-jährigen Flüchtlings konnte die Polizei einen 35-jährigen Türken als Tatverdächtigen festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger, der 22-jährige Iraker Ali Bashar, hat sich unter falschem Namen und mit Papieren der irakischen Botschaft über Düsseldorf und Istanbul in den Irak abgesetzt. Er ist bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeibekannt, zudem steht er unter Verdacht, im März eine Elfjährige vergewaltigt zu haben. Bashar kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland, sein Asylantrag wurde abgelehnt, zuletzt war er hierzulande geduldet. Nach dem 20-Jährigen wird international gefahndet. Ihm werden - ebenso wie dem 35-jährigen Türken - Mord und Vergewaltigung vorgeworfen.