Im Mordfall der Schülerin Susanna F. aus Mainz wurde der Iraker Ali B. zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wurde die besondere Schwere der Tat festgestellt, weshalb auf die 15 Jahre Haft eine Sicherheitsverwahrung erfolgen könnte. Das Urteil fiel am Mittwochvormittag am Landgericht in Wiesbaden und folgte der Empfehlung der Staatsanwaltschaft. Demnach soll der 22-Jährige die 14-Jährige Susanna F. im Mai 2018 vergewaltigt und anschließend ermordet haben. Am Tag des Geschehens war Susanna F. abends nicht nach Hause zurückgekehrt, erst 14 Tage später wurde ihre Leiche in einem Erdloch in Wiesbaden-Erbenheim entdeckt. Ali B., der sich als Asylsuchender aus dem Irak in Deutschland aufgehalten hatte, war in der Zwischenzeit mit seiner Familie in sein Heimatland zurückgekehrt. Kurz darauf war er von kurdischen Ermittlern im Nordirak gefasst und von der Bundespolizei nach Deutschland zurückgebracht worden. In der Urteilsbegründung der Wiesbadener Richter hieß es zudem, Ali B. habe kein ernstzunehmendes Wort des Bedauerns geäußert. Staatsanwältin Kolb-Schlotter sagte im Anschluss an die Urteilsverkündung: "Das Mordkriterium - es sind zwei Mordmerkmale verwirklicht, das Mordmerkmal der Heimtücke und die Verdeckungsabsicht. Die Kammer hat ganz klar die Vergewaltigung, ebenso wie die Staatsanwaltschaft als erwiesen angesehen. Und die Schwere der Schuld nicht nur in Verwirklichung beider Mordmerkmale, sondern insbesondere die menschenverachtende, frauenverachtende Weise, die der Angeklagte während des gesamten Prozesses an den Tag gelegt hat." Es handle sich bei dem Täter um einen Menschen mit schwersten psychopathologischen Zügen. "Geprägt von vollkommener Empathielosigkeit, Egozentrik und Selbstbezogenheit. Ihm ist ein Menschenleben, ein Leben eines Mädchens, nichts wert." Eine Abschiebung sei nach 13 Jahren möglich, die Staatsanwältin sagte, sie gehe jedoch davon aus, dass Ali B. wesentlich länger in einer deutschen JVA verbleiben werde.