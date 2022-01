Nächtlicher Schreck für eine Seniorin in Rheinland-Pfalz: Wegen eines Einbrechers rief sie die Polizei. Der betrunkene Eindringling hatte sich wohl in der Tür geirrt.

Verwechslung mit Folgen: Ein betrunkener Eindringling hat im rheinland-pfälzischen Frankenthal in der Silvesternacht einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 4 Uhr nachts alarmierte eine 78-jährige Seniorin die örtliche Polizei wegen eines Einbrechers. Ein ihr unbekannter Mann mache sich im Eingangsbereich ihrer Wohnung zu schaffen.

Der Eindringling hatte sich offenbar in der Wohnung geirrt. Als die beiden aufeinandertrafen, erklärte der offenbar stark betrunkene 21-Jährige der Seniorin, dass dies doch seine Wohnung sei – und verließ anschließend fluchtartig wieder die Wohnung.

Silvester 2021 Partys mit Zehntausenden oder menschenleere Plätze – Silvester im Zeichen von Corona 1 von 16 Zurück Weiter Zurück Weiter Bangkok, Thailand Feuerwerkskörper explodieren über dem Chao Phraya Fluss in Bangkok. Viele Lokale durften in der Silvesternacht ausnahmsweise bis 1.00 Uhr öffnen, was sich Touristen wie Einheimische nicht entgehen ließen. Mehr

Baugleiche Wohnung nebenan

Die herbei gerufene Polizei fand den mutmaßlichen Einbrecher im Anschluss in einer baugleichen Wohnung des gleichen Häuserkomplexes. Dort brannte ebenfalls noch Licht und als die Beamten klingelten, öffnete der betrunkene Mann, auf den die Beschreibung der Seniorin passte, die Tür. Da sein Schlüssel nur für den Hauseingang, nicht aber für die Wohnung der Nachbarin gepasst hatte, hatte er sich dort gewaltsam Zutritt verschafft, ehe er seinen Irrtum bemerkte.

Auch andernorts musste die Polizei in der Silvesternacht ausrücken. Auch wenn es insgesamt ruhiger war als sonst, ging nicht alles so glimpflich aus, wie der Vorfall in Frankenthal. Trotz Böllerverbot kam es zu einigen schweren Unfällen. In Hennef starb ein Mann bei einer privaten Silvesterfeier, nachdem ein Böller explodierte, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Auch in Hamburg und dem niedersächsischen Melle kam es zu lebensgefährlichen Böller-Unfällen. In Österreich starb ein Mann durch die Explosion einer Kugelbombe.

Einen Überblick über die Ereignisse in der Silvesternacht, können Sie hier lesen.

Quelle: Polizei