In der Zentrale von Youtube in Kalifornien hat am Dienstag eine Frau mit einer Handfeuerwaffe um sich geschossen und mindestens drei Menschen verletzt, ein Mann befindet sich in kritischem Zustand. Anschließend richtete sich die Frau laut Polizei selbst. Die Leiche der mutmaßlichen Täterin wurde im Inneren eines der Youtube-Gebäude gefunden. Zu ihrer Identität und ihren möglichen Motiven machten die Beamten zunächst keine konkreten Angaben. Auch der genauere Ablauf des Vorfalls war noch unklar.

Die Polizei geht jedoch der Möglichkeit nach, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Demnach soll die Frau "jemanden gekannt" haben. Auch mehrere Augenzeugen berichteten, die Frau habe offenbar gezielt einen bestimmten Menschen im Visier gehabt. Sie soll diesen namentlich gesucht haben, als sie das Gelände von Youtube betrat.

US-Medien: 38-jährige Frau aus Kalifornien

Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, die Frau stamme aus dem südlichen Kalifornien und sei 38 Jahre alt gewesen. Offiziell bestätigt ist ihre Identität noch nicht. Das lokale Nachrichtenportal "Mercury News" hat mit dem Vater der mutmaßlichen Schützin gesprochen. Seine Tochter sei "wütend" auf Youtube gewesen, weil die Plattform "alles gestoppt" habe. Seine Tochter habe dort Videos hochgeladen und damit Geld verdient, bis Youtube dies vor Kurzem unterbunden habe. Kurz vor dem Vorfall habe er die Polizei angerufen und seine Tochter als vermisst gemeldet, weil sie zwei Tage nicht an ihr Telefon gegangen sei. Dabei habe er den Beamten auch gesagt, sie sei möglicherweise zur Youtube-Zentrale unterwegs, weil sie die Firma "hasse".

Die Beamten fanden die junge Frau dem Bericht zufolge wenig später in ihrem Auto, hätten mit ihr gesprochen und anschließend die Eltern informiert, dass die Tochter wohlauf sei. Wenig später muss sie dann ihre Attacke in der Youtube-Zentrale gestartet haben.

Schützin war Youtuberin und frustriert

Dem Vater zufolge war seine Tochter Veganerin und eine engagierte Tierschützerin. Sie sei sehr aktiv in den sozialen Medien gewesen und postete regelmäßig Fotos und Videos aus Facebook, Instagram und Youtube. Auf ihrem Kanal wurden laut "Mercury News" hauptsächlich Fitness-Workout-Videos sowie Vegan-Kochvideos und teils brutale Tierquälszenen hochgeladen. Die jüngsten Posting hätten jedoch eine "steigende Frustration" der Frau gezeigt. Der Youtube-Kanal wurde bereits gelöscht. Im Netz kursiert ein Video, das die mutmaßliche Schützin zeigen soll, indem sie sich darüber beschwert, dass Youtube ihre Fitness-Videos mit einer Altersfreigabe versehen und sie aus dem Werbeprogramm verbannt habe.