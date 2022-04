Der Video-Blogger und ehemalige Olympia-Athlet Trevor Jacob filmte, wie er nach einem angeblichen Motorschaden aus seinem Flugzeug springt. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde FAA schwere Vorwürfe gegen den Youtuber erhoben.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat dem Video-Blogger Trevor Jacob den Pilotenschein entzogen. Auslöser ist ein Youtube-Clip, in dem der 28-Jährige über einem kalifornischen Nationalpark mit dem Fallschirm aus seinem angeblich defekten Flugzeug springt, wie die "New York Times" berichtet. Die FAA habe festgestellt, dass der Pilot die einmotorige Maschine absichtlich im Los Padres National Forest in Südkalifornien abstürzen ließ.

Jacob war früher Profisnowboarder und nahm 2014 für die USA an den Olympischen Winterspielen in Sotschi teil. Mittlerweile betreibt der Extremsportler einen Youtube-Kanal mit 134.000 Abonnenten. Am 24. November des vergangenen Jahres war er nach Angaben des Portals für Luftfahrtnachrichten "Aerotelegraph" vom Flughafen Lompoc in Kalifornien aus mit einer 81 Jahre alten Taylorcraft BL-65 zu einem Flug nach Mammoth Mountain gestartet. Das Flugzeug hatte er demnach erst kurz zuvor gekauft. Beobachter hätten es als "stark wartungsbedürftig" beschrieben.

Trevor Jacob veröffentlicht Video des Absturzes

Unterwegs hatte die Maschine dann angeblich einen Motorschaden. Jacob flucht, als sich der Propeller nicht mehr dreht, und öffnet – von zuvor installierten Außenkameras gefilmt – die Flugzeugtür, lässt sich herausfallen und segelt mit einem Selfiestick in der Hand in Richtung Wald, während die Taylorcraft abstürzt. Der Youtuber wird bei der Landung im dornigen Strauchwerk leicht verletzt, findet aber in einem Dickicht aus vertrockneten Sträuchern das Wrack und birgt die Kameras. Nach einer, wie er sagt, mindestens sechs Stunden dauernden Wanderung durch die Wildnis findet ihn in der Abenddämmerung ein Farmer.

Einen Monat später postete Jacob auf seinem Kanal ein umfangreich bearbeitetes knapp 13-minütiges Video von den Ereignissen mit dem Titel "I Crashed My Plane". Im Januar teilte er in einer Erklärung mit, dass er an diesem Tag geflogen sei, um die Asche seines besten Freundes Johnny Strange auf dem Gipfel eines Berges der Sierra Nevada zu verstreuen. Johnny Strange starb 2015 beim Basejumping.

Fast unmittelbar nach Veröffentlichung der Aufnahmen äußerten Zuschauer und Luftfahrtexperten in den Kommentarspalten des Channels Zweifel an Jacobs Darstellung und behaupteten, der Absturz sei inszeniert worden, um mehr Zuschauer und Likes zu generieren. So sei es zum Beispiel sehr ungewöhnlich, dass der 28-Jährige einen Fallschirm getragen habe. Die FAA stimmte dem laut "New York Times" zu und wies auch auf andere Details hin, die Mitarbeiter der Behörde während einer Untersuchung aufgedeckt hätten.

"Während dieses Fluges öffneten Sie die linke Pilotenklappe, bevor Sie behaupteten, das Triebwerk sei ausgefallen", schrieb die FAA demnach. Zudem habe Jacob weder versucht, die Flugsicherung auf der Notfrequenz zu kontaktieren, noch das Triebwerk durch Erhöhung des Luftstroms über dem Propeller neu zu starten. Er habe auch keinen sicheren Landeplatz gesucht, "obwohl es mehrere Gebiete in Segelflugreichweite gab, in denen Sie sicher hätten landen können."

Nach Angaben der "New York Times" teilte die FAA Jacob am 11. April in einem Schreiben mit, dass er gegen die Bundesluftfahrtbestimmungen verstoßen und sein einmotoriges Flugzeug in einer "unvorsichtigen oder rücksichtslosen Art und Weise bedient habe, die das Leben oder das Eigentum eines anderen gefährdet habe". Die Behörde entziehe ihm daher mit sofortiger Wirkung seine Privatpilotenlizenz und damit die Erlaubnis zum Betrieb von Flugzeugen.

FAA wirft Jacob "ungeheuerliche Handlungen" vor

Die FAA kann der Zeitung zufolge keine strafrechtliche Maßnahmen ergreifen, sondern lediglich Bescheinigungen widerrufen und aussetzen sowie Geldstrafen verhängen. Die Behörde habe Jacob aufgefordert, seinen Pilotenschein zurückzugeben und ihm mitgeteilt, dass ihm "weitere rechtliche Schritte" drohten, wenn er dies nicht tue, einschließlich einer Zivilstrafe von bis zu 1.644 Dollar für jeden Tag, an dem er seine Lizenz behält.

"Sie haben einen Mangel an Sorgfalt, Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein bewiesen, indem Sie sich entschieden haben, aus einem Flugzeug zu springen, nur um den Absturz auf Video aufzunehmen", zitiert die "New York Times" aus dem Schreiben der FAA an Jacobs. "Ihre ungeheuerlichen und vorsätzlichen Handlungen an diesen Tagen deuten darauf hin, dass es Ihnen gegenwärtig an dem Maß an Sorgfalt, Urteilsvermögen und Verantwortung mangelt, das von einem Inhaber eines Flugscheins verlangt wird." Nach dem Absturz hat der Youtuber nach FAA-Angaben "das Wrack geborgen und dann entsorgt".

In einem Video, das letzte Woche auf seinem Youtube-Kanal gepostet wurde, ging Jacob kurz auf die Kontroverse um das Flugzeug ein und erklärte: "Ich kann laut meinem Anwalt nicht darüber sprechen. Aber die Wahrheit über diese Situation wird mit der Zeit ans Licht kommen und dabei belasse ich es."

Quellen: "New York Times", "Aerotelegraph", Trevor Jacob auf Youtube