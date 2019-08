Der stern zeichnet sich besonders über die starken Bilder aus, die Fotoreportagen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sammelten sich nach der Gründung des Magazins 1948 so rund 15 Millionen Aufnahmen in Form von Abzügen, Negativen und Dias im analogen Fotoarchiv an - Momentaufnahmen aus fast 50 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Woche nun hat der Verlag Gruner + Jahr diesen Schatz der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) übergeben. In acht Lkw-Ladungen wurde das Archiv in den vergangenen Wochen von Hamburg nach München gebracht. So soll die langfristige Existenz der Bilder gesichert werden und sie sollen der Öffentlichkeit und Forschung zugänglich gemacht werden. "Damit ist die Bildsammlung der Staatsbibliothek mal schnell auf das Siebenfache angestiegen", bedankte sich der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Dienstag in München.

Die Staatsbibliothek wird mit dem Geschenk über Jahre beschäftigt sein: "Die Bilder müssen alle katalogisiert und digitalisiert werden", erklärte der Bibliotheksdirektor Klaus Ceynowa. Motivation für die Schenkung war laut stern-Publisher und Gruner + Jahr-Sprecher Frank Thomsen, die Bilder langfristig zu erhalten und auch der Öffentlichkeit zeigen zu können. Die Staatsbibliothek plant ab 2022 entsprechende Ausstellungen.

stern-Fotoarchiv: Klicken Sie sich durch die Auswahl

Ob beim Duschen mit Franz Beckenbauer und Pelé, im Flieger mit Ayatolla Khomeini oder im Pool mit Willy Brandt – der stern war immer live dabei und hat sich somit ein beachtliches zeitgeschichtliches Archiv aufgebaut. Wir haben einen kleinen Auszug für Sie vorbereitet. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke.