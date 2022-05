Nach Amoklauf in Texas "Genug!": Basketballtrainer Steve Kerr bricht fast in Tränen aus und wirft Republikanern Machtgier vor

Ein sichtlich ergriffener Steve Kerr gibt eine Pressekonferenz. Doch statt vom anstehenden Spiel zu berichten, wendet sich der Basketballtrainer mit einer Botschaft an Washington. Sein emotionaler Appell geht in einem Video viral.

Den Tränen nahe sitzt der Coach kurz vor der Partie seiner Warriors in einem Raum voller Journalisten. Doch statt über Spielzüge und Auswechslungen zu referieren, wendet sich Steve Kerr mit einer klaren Botschaft an die Senatoren in Washington. "Ich bin es so leid", sagt der 56-Jährige mit Blick auf den jüngsten Amoklauf an einer Grundschule in Texas. 19 Kinder wurden von einem 18-Jährigen getötet. "Ich bin es leid, hier zu sitzen und am Boden zerstörten Familien Beileidsbekundungen zu übermitteln. Ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug!", sagt Kerr. Während der Pressekonferenz schlägt der Basketball-Trainer mehrmals mit der Hand auf den Tisch.

In seiner Rede kritisiert Kerr die Repubikaner. Es gebe derzeit 50 Senatoren, die eine Abstimmung über H.R.8 verweigerten, kritisiert er. Dabei handelt es sich um eine Regelung, mit der der Waffenkauf überprüft werden kann. Diese wurde bereits im Repräsentantenhaus verabschiedet. Dass die Senatoren über die Regelung nicht abstimmen wollen, habe laut Kerr einen bestimmten Grund: "Um an der Macht zu bleiben."

Steve Kerr: "Stellen Sie Ihre Machtgier über das Leben unserer Kinder?"

"In den letzten Tagen hatten wir bereits Menschen, die in einem Supermarkt getötet wurden in Buffalo. Asiatische Kirchenbesucher wurden im Süden Kaliforniens getötet. Jetzt wurden Kinder an einer Schule ermordert. Wann werden wir etwas tun?!", fragt Kerr und legt an die Senatoren gerichtet nach: "Stellen Sie Ihre Machtgier über das Leben unserer Kinder? Unserer Älteren, unserer Kirchengänger? Danach sieht es zumindest aus." Es könne nicht sein, dass 90 Prozent der Amerikaner schärfere Gesetze verlangen, über die wenige Senatoren nicht einmal abstimmen wollten.

Kerrs Appell kommt nicht von ungefähr. 1984 wurde sein Vater Malcolm in Beirut von einem Attentäter erschossen. Der NBA-Trainer setzt sich jedoch nicht erst seitdem für schärfere Waffenregeln in den USA ein. Auch andere Sportlerinnen und Sportler äußerten sich zu dem Schulmassaker, darunter Dallas-Coach Jason Kidd.

Steve Kerr ist Trainer der Golden State Warriors, die derzeit gegen die Dallas Mavericks um den EInzug in die Finalrunde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kämpfen. Das vierte Spiel der Serie fand rund 570 Kilomter von der Tatort Uvalde entfernt statt. Die Partie startete mit einer Schweigeminute. Dallas gewann mit 119:109 und verkürzte in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs auf 1:3.