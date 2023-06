Im Freizeitpark "Gröna Lund" in Stockholm entgleiste am Sonntag eine Achterbahn. Ein Mensch soll dabei ums Leben gekommen sein.

In einem schwedischen Freizeitpark ist eine Achterbahn entgleist und mindestens ein Mensch nach Angaben der Betreiber ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, teilte der Vergnügungspark "Gröna Lund" in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT mit. Die Polizei bestätigte dies. Die Schwere der Verletzungen sei aber noch nicht genau bekannt.

Ein Wagen entgleist

Der Park wurde geräumt, um die Rettungsarbeiten zu erleichtern. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Eine SVT-Reporterin, die zufällig zum Zeitpunkt des Unfalls im Park war, berichtete: "Der Wagen kam von den Schienen ab und stürzte ab. Es waren Menschen darin."

Die Achterbahn "Jetline" rast nach Angaben des Parks mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde über einen 800 Meter langen und bis zu 30 Meter hohen Kurs.