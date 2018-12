Leipzig - In der Nacht hat nach Gewerkschaftsangaben ein mehrtägiger Streik von Mitarbeitern bei Amazon in Leipzig begonnen. Es sei möglich, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig bei den Kunden ankommen, sagte ein Verdi-Sprecher. Wie lange der Streik dauern soll, konnte er zunächst nicht sagen. Amazon war in der Nacht für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Verdi will mit dem Streik die Forderung unterstreichen, die Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag zu regeln. Der Streikaufruf gilt bis Heiligabend.