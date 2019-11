Gestrichene Flüge am frühen Donnerstagmorgen am Münchener Flughafen. Bei der Lufthansa haben Flugbegleiter einen zweitägigen Streik begonnen. Deshalb müssen nach Angaben der Lufthansa am Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 von rund 6000 Flügen ausfallen. Davon seien etwa 180.000 Fluggäste betroffen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO kündigte an, den Ausstand auf deutsche Tochter-Airlines der Lufthansa auszuweiten. Die Passagiere sehen den Ausstand der Flugbegleiter mit gemischten Gefühlen: "Wir sind nur insofern betroffen, dass wir umbuchen mussten. Statt mit der Lufthansa nach New York direkt, fliegen wir jetzt über Genf mit der SwissAir. Kein Problem, außer dass wir zwei Stunden eher aufstehen mussten oder drei. Aber sonst ist alles in Ordnung." "Das hat immer zwei Seiten. Der, der bestreikt, der weiß warum. Und der andere ist der Leidtragende." UFO rief zum Arbeitskampf auf, weil schon länger mehrere Tarifverträge gekündigt sind, die Lufthansa aber Verhandlungen mit UFO verweigert. Die Gewerkschaft will unter anderem über höhere Spesensätze, Zulagen und zu niedrige Gehälter in der Wintersaison verhandeln. UFO-Sprecher Nicoley Baublies: "Die leider jetzt notwendig gewordenen Streiks sollen dazu dienen, das längst überfällige Forderungen, die teilweise seit Jahren bestehen, bei Lufthansa durchgesetzt werden. Es gibt Zulagen, die sind seit den Neunzigern nicht erhöht worden. Und unsere Kolleginnen in den Einstiegsstufen verdienen im Winter netto dreistellige Beträge. Und das bei einem Konzern mit Milliardengewinnen. Da müssen wir Verbesserungen durchsetzen." Lufthansa ist der Auffassung, dass der nach internem Streit in der Gewerkschaft eingesetzte Vorstand nicht vertretungsberechtigt ist. Die Forderung nach einer Gehaltserhöhung um 1,8 Prozent hatte der Konzern mit einer freiwilligen Erhöhung um zwei Prozent bereits erfüllt.