von Jacqueline Haddadian In einem rheinland-pfälzischen Freibad ist ein Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und eine jungen Frau eskaliert. Der Ehemann der Frau konnte die Angreifer zurückdrängen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Pfingstsonntag kam es in einem Schwimmbad in Rheinland-Pfalz zu einem unfassbaren Vorfall: Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen soll im Freibad Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern zunächst Badegäste belästigt und attackiert haben. Das berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz in einer Pressemitteilung. Eine junge Frau sei daraufhin eingeschritten und mit den Jugendlichen in einen Konflikt geraten. Für die Frau schien der Streit beendet gewesen zu sein, als sie mit ihren kleinen Kindern am Abend das Bad verlassen wollte – offenbar aber nicht für die pöbelnden Jugendlichen.

Vor Ort Sicherheit im Schwimmbad Nancy Faeser will Polizei in deutschen Freibädern einsetzen – unser Autor hat in Europas größtem Freibad schon mal vorpatrouilliert

Kinder sehen brutalen Vorfall mit an – Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Vor dem Freibad eskalierte schließlich die Situation: Die Jugendlichen hatten die junge Mutter bis vor die Pforten des Schwimmbades verfolgt, als einer von ihnen auf die Frau losging und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Glücklicherweise hörte ihr Ehemann ihre Hilferufe, kam zur Hilfe geeilt und konnte die Jugendlichen zurückdrängen. Die Kinder des Paares standen dabei und mussten den Vorfall mit ansehen. Als ein Zeuge die Polizei rief, ergriffen die Angreifer die Flucht.

Mobbing, Gewalt und Corona "Schule als Ort der Qual": Alltag einer Gewaltpädagogin an einer Hamburger Schule 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Yvonne Petrich in ihrer Schulklasse. Sie sitzt mit im Unterricht, unterstützt die Lehrkraft, bringt Ruhe rein. Mehr

Der Polizei ist es bislang nicht gelungen, die Jugendlichen ausfindig zu machen. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 direkt an das zuständige Polizeipräsidium in Kaiserslautern zu wenden.

Quellen: Pressemitteilung der Polizei, SWR, Tag24

Sehen Sie im Video: Massenschlägerei in Berliner Freibad. Zahlreiche Badegäste beteiligen sich nach einem Streit im Rahmen einer Wasserpistolen-Schlacht an der Keilerei. Die Polizei rückt an, um die randalierenden Männer zu trennen.