Sehen Sie im Video: Stunden im Eiswasser – vier Pferde in zugefrorenem See eingebrochen.

















Dramatische Szenen aus dem US-Bundesstaat Montana.





Vier Pferde sind in einem eingefrorenen See eingebrochen.





Wie es zu diesem Unglück kam, ist unklar.





Die Pferde versuchen sich selbstständig aus dem kleinen Gewässer zu befreien, schaffen es aber nicht.





Doch Rettung naht: Eine Gruppe von Feuerwehrmännern, Tierpflegern und Anwohnern versuchen die Pferde zu befreien.





Zunächst bauen sie aus Paletten und Holz eine Art Rampe, um die Tiere zu befreien – ohne Erfolg.





Anschließend probieren sie, die Pferde mit Seilen aus dem Eiswasser zu ziehen.





Die Seile werden um die Körper der Tiere gebunden und an einem Traktor befestigt. Schließlich zieht dieser sie aus dem Wasser.





Schätzungen der Tierpfleger zufolge, mussten die Tiere rund drei Stunden in dem kalten See ausharren.





Im Anschluss wurden die erschöpften und unterkühlen Pferde zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

