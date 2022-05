Sehen Sie im Video: Revolutionäre Erfindung – so kann sich Plastikmüll zukünftig innerhalb von 24 Stunden auflösen.





















Plastikmüll, der sich innerhalb von 24 Stunden abbaut?



Das klingt erstmal unrealistisch, ist es aber gar nicht.





Forscher der University of Texas haben ein neues Enzym entwickelt, das die Zeit, die zum Abbau von Kunststoffen benötigt wird, erheblich verkürzt.





Produkte aus Polymer Polyethylenterephthalat (PET) benötigen normalerweise Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis sie abgebaut sind.





„Die Möglichkeiten sind branchenübergreifend endlos, um diesen hochmodernen Recyclingprozess zu nutzen“, sagt Chemieingenieur Hal Alper von der University of Texas in Austin.





Die Forschung könnte die Probleme rund um die Müllentsorgung revolutionieren:





In durchgeführten Tests wurden die Produkte aus PET innerhalb von einer Woche, teilweise sogar in 24 Stunden abgebaut.





PET ist in vielen Verbraucherverpackungen enthalten, von Textilien bis hin zu Getränkeflaschen. Es wird angenommen, dass es etwa 12 Prozent des gesamten globalen Abfalls ausmacht.





Das Forschungsteam hat dem Enzym den Namen „FAST-PETase“ gegeben – die Buchstaben stehen dabei für Functional (funktionell), Active (aktiv), Stable (stabil) und Tolerant (tolerant).





Sie entwickelten das Enzym aus einer natürlichen PETase, mit der Bakterien Plastikmüll abbauen können.





Und das Enzym kann nicht nur Kunststoff abbauen.





Nachdem der Plastikmüll durch das Enzym in seine molekularen Grundeinheiten zerlegt wurde, können die Forscher den Kunststoff mit Hilfe chemischer Prozesse wieder zusammensetzen.





Dieser Prozess nennt sich Repolymerisation.





So können aus Plastikmüll neue Kunststoffprodukte hergestellt werden.





Die Enzymvariante könnte zukünftig sogar verwendet werden, um Orte zu säubern, die durch Plastik vorher verschmutzt wurden.





