Nichts ging mehr am Sonntagnachmittag am Kölner Hauptbahnhof. Wegen der Folgen von Sturmtief Eberhard war der Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt worden. Zuvor waren etliche Bäume auf die Gleise geweht worden, es kam auch zu Stromausfällen. Zahlreiche Reisende strandeten an den Bahnhöfen. Die Bahn stellte in mehreren Städten Aufenthaltszüge bereit, in denen Fahrgäste auch die Nacht verbringen konnten. Nach Auskunft der Bahn wird sich der Verkehr am Montagmorgen wohl erst allmählich normalisieren. Es werde "immer noch starke Einschränkungen" sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr geben, hieß es. Im Laufe des Tages solle aber der Fernverkehr in und aus dem Ruhrgebiet wieder rollen und auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr in NRW wieder seinen Betrieb aufnehmen. Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und München sei wieder frei und könne eingeschränkt wieder befahren werden. Sturmtief Eberhard hatte am Sonntag zunächst in Nordrhein-Westfalen gewütet. Dabei wurden Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert. Polizei und Feuerwehr rücken zu Hunderten Einsätzen aus. Im Hochsauerlandkreis wurde ein Autofahrer von einem Baum erschlagen, es gab mehrere Verletzte. Auch in anderen Bundesländern sorgte das stürmische Wetter für Zugausfälle, entwurzelte Bäume und andere Schäden.