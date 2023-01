Als Polizist Michael Fanone (M.) am 6. Januar 2021 vom Angriff auf das US-Kapitol durch Trump-Anhänger hörte, eilte er den Kollegen von der Capitol Police zu Hilfe. Während des Einsatzes wurde er schwer verletzt

Der Polizist Michael Fanone wurde beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 schwer verletzt. Wie es ihm zwei Jahre danach geht und warum er den Polizeidienst quittierte. Felix Rettberg

Herr Fanone, Sie wurden von den Angreifern auf das Kapitol mit Elektroschockern und Fahnenstangen malträtiert, erlitten Verbrennungen, ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Herzstillstand. Wie geht es Ihnen heute?

Zumindest körperlich einigermaßen gut.

Und psychisch?

Das Schlimmste ist, dass so viele bis heute leugnen oder herunterspielen, was an diesem Tag passiert ist. Nicht nur Senatoren und Abgeordnete der Republikaner, sondern selbst einige bei der Polizei. Der 6. Januar sei lediglich ein weiterer Protest gewesen, der aus dem Ruder gelaufen sei. Manche vergleichen ihn sogar mit den Black-Lives-Matter-Demonstrationen. Das ist, als würde man Äpfel mit Maseratis vergleichen.