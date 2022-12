Nice try: So einfach kann man mit Kettensäge nicht durch den Flughafen spazieren.

Stuttgarter Flughafen: Mann will mit Kettensäge im Handgepäck ins Flugzeug

von Tibor Martini Nicht jede skurrile Idee ist auch eine gute: Das musste am Stuttgarter Flughafen ein Mann feststellen, der mitsamt Kettensäge im Handgepäck ins Flugzeug einsteigen wollte. Die Polizei stellte dann obendrein noch fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Immer wieder gibt es am Flughafen Auseinandersetzungen darüber, was noch zum Handgepäck zählt und was dort nicht mehr transportiert werden darf. Oftmals geht es dabei um Tiere, sperrige Gepäckstücke oder einfach um das Gewicht der Koffer. Anders bei einem aktuellen Fall aus Stuttgart: Dort war die Lage relativ eindeutig – schließlich wollte dort ein Mann mit einer komplett funktionstüchtigen Kettensäge durch die Sicherheitskontrolle.

Klar, dass das bei den Beamten nicht besonders gut ankam: Schließlich sind schon Messer, Scheren und Nagelknipser aus Sicherheitsgründen seit langem tabu, mit Metalldetektoren und Nackt-Scannern suchen Polizei und Sicherheitskräfte suchen selbst nach kleineren gefährlichen Gegenständen. Dass dann erst Recht schwere Geräte wie Kettensägen im Handgepäck nichts verloren haben, scheint dem Mann allerdings nicht klar gewesen zu sein.

Beamte stellen Haftbefehl fest

Doppeltes Pech beim misslungenen Transportversuch: Bei der Sicherheitskontrolle stellten die Beamten dann obendrein auch noch fest, dass gegen den 36-Jährigen ein Erzwingungshaftbefehl vorlag, weil er seine Strafe für eine Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt hatte.

Ein gutes Ende hatte die Kontrolle für den Mann dann allerdings doch noch: Er verlor zwar seine Kettensäge an die Beamten und musste 111 Euro wegen der vergangenen Ordnungswidrigkeit bezahlen. Seinen Flug am Donnerstag konnte er im Anschluss aber trotzdem noch fortsetzen. Übrigens: Im Reisegepäck hätte er die Kettensäge mitnehmen können. Das sollte dem Mann nun auch für weitere Ausflüge definitiv klar sein.