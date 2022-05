Der Präparator des Ozeaneums in Stralsund in dem ein sechs Meter langer Riesenkalmar zu sehen ist. Der Gigant war im August 2003 einem Fischereischiff vor der Küste Neuseelands als Beifang ins Netz geraten.

So groß wie ein Mensch: Frau findet Riesenkalmar am Strand

In Südafrika machte eine Anwohnerin am Strand einen außergewöhnlichen Fund − einen Riesenkalmar. Zum Beweis machte sie Fotos von dem Tier, das fast so groß wie ein Kind ist.

Eigentlich leben sie in Meerestiefen von bis zu 1.000 Metern. Nur selten bekommt man Riesenkalmare zu Gesicht. Dieses Exemplar könnte jedoch nicht weiter von seinem Zuhause entfernt sein, denn er ist am Long Beach in Kommetjie, Südafrika, angespült worden.

Südafrika: Anwohnerin macht eine Entdeckung

In der Regel sind Kalmare – ohne Kopf und Arme – etwa einen halben Meter groß und können bis zu zwei Kilogramm wiegen. Der nun gefundene Riesenkalmar ist fast so groß wie ein Kind. Die Südafrikanerin Ali Paulus war also nicht ohne Grund fassungslos, als sie das riesige Tier am 30. April nichtsahnend morgens am Strand fand.

Selbstverständlich musste der spektakuläre Fund auf Fotos festgehalten werden. Schnurstracks postete Paulus die Bilder auf ihrem Instagram-Kanal.

Doch die außergewöhnliche Sichtung ist gleichzeitig eine traurige: Der Tintenfisch ist tot. Er hat offenbar eine Verletzung erlitten, denn man konnte eine klaffende Wunder oberhalb eines Tentakels erkennen. Laut "JamPress" vermutete die Entdeckerin, dass eine Schiffsschraube dafür verantwortlich sein könnte. Eine Person kommentierte daher unter Paulus' Social-Media-Post: "Wow, das ist unglaublich. Und traurig für den Tintenfisch."