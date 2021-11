Ein Mann aus Südafrika gab über Zoom eine virtuelle Trainingseinheit, als ein Mann in das Bild platzte und mehrfach auf ihn schoss. Seine Kunden mussten sich die Szene live mit anschauen.

Kunden einer virtuellen Trainingseinheit wurden unfreiwillige Zeugen eines bewaffneten Raubüberfalls. Während der Einheit platzte ein Mann in das Bild und schoss mehrfach auf den Trainer. Seine Klienten mussten sich die Szene live über die Bildschirme mit anschauen, ohne dem Mann helfen zu können.

Der Mann wurde bei einem mutmaßlichen bewaffneten Raubüberfall in seinem Haus in Saulsville, in der Nähe von Pretoria in Südafrika überfallen und getötet. Bilder des Vorfalls zeigen einen Mann in einer beigen Hose und einem schwarzen Oberteil, der mit einer Waffe in der rechten Hand auf den am Boden liegenden Trainer zielt. Britische und südafrikanische Medien berichteten davon. Das Motiv des Täters ist noch nicht bekannt.

"Der Kerl hatte kein Mitleid"

Im Internet kursiert ein Bild der Zoom-Sitzung, das eine Frau zeigt, die in Tränen ausbricht, als sie Zeuge des schrecklichen Vorfalls wird. Eine weitere Kundin des Trainers berichtet gegenüber "Eyewitness News", einem südafrikanischen Nachrichtenportal, wie sie die brutale Tat mit ansehen musste.

"Als diese Person eintrat, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte, und ich sah, wie er zwei Schüsse abfeuerte, und konnte die ganze Nacht nicht schlafen", erzählt sie. Sie sagt weiter, dass der Täter sich ungestört gefühlt habe und noch gewartet habe, bis der Trainer gestorben war. "Dieser Kerl hatte kein Mitleid, er hat ihn einfach auf die kälteste Art und Weise getötet", so die Augenzeugin.

Klienten versuchen, den Rettungsdienst zu rufen

Eine weitere Klientin des Personaltrainers berichtet, wie sie rund 40 Minuten nach Start der Einheit einen lauten Knall hörte. Als sie zu ihrem Bildschirm eilte, habe ihr Mann zu ihr gesagt: "Dieser Typ wird erschossen."

Daraufhin hätten die Zoom-Teilnehmer versucht herauszufinden, wo der Trainer wohnt, um den Rettungsdienst zu rufen. Die Polizei traft allerdings erst 40 Minuten nach den Schüssen mit Rettungssanitätern ein. Die Kamera lief die ganze Zeit mit.

