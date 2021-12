Sehen Sie im Video: So handlich wie ein Baseball – kleines Gürteltier erblickt das Licht der Welt.













Dieses kleine Gürteltier begeistert die Tierpfleger im Point Defiance Zoo in Washington.





Erst einen Monat ist der kleine Segway alt.





Seit seiner Geburt hat sich das Gewicht des Tieres jedoch schon vervierfacht.





Segway hat nicht nur große Ähnlichkeit mit einem Softball – auch die Größe stimmt ungefähr.





Mittlerweile hat der Kleine seine Augen geöffnet und bewegt sich jeden Tag mehr in seiner Höhle.

Und dieses Tier ist etwas ganz Besonderes:





Segway ist das erste gesunde Gürteltier, dass seit über 100 Jahren in dem Washingtoner Tierpark das Licht der Welt erblickt.





Ein paar Wochen hat das Neugeborene noch Ruhe und genießt die Zeit mit seiner Mutter Vespa.





Die Vorfreude der Besucher ist aber schon groß, wenn sie den Neuankömmling auch endlich begrüßen dürfen.

