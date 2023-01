Sehen Sie im Video: Süßer Vater-Tochter-Moment – indische Pilotin fasst vor jedem Flug die Füße ihrer Eltern an.













Ein herzerwärmender Vater-Tochter-Moment:





Die indische Pilotin Krutadnya Hale umarmt ihren sichtlich gerührten Vater vor dem Abflug – und berührt dabei seinen Fuß.





Die Füße eines Älteren oder Vorgesetzten zu berühren, gilt in Indien als Zeichen des Respekts. Man erbittet so den Segen dieser Person. Durch das Berühren des Kopfes drückt die Respektsperson anschließend ihren Segen aus.





Auf Instagram schreibt die Pilotin dazu:





„Ich gehe nie ohne den Segen meiner Eltern aus dem Haus. Manchmal fliege ich früh am Morgen (...) wenn meine Eltern tief schlafen. Unser Zuhause zu verlassen, ohne ihre Füße zu berühren, würde sich unvollständig anfühlen.“





Innerhalb weniger Tage wird das Video mehr als acht Millionen Mal aufgerufen. Zahlreiche Nutzer kommentieren und verbreiten den Clip.





Doch das Video ist nicht der einzige Einblick, den die Pilotin in ihren Arbeitsalltag gibt.





Auf Instagram teilt sie immer wieder Aufnahmen aus ihrem Berufsleben mit ihren 118.000 Followern.





