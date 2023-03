Besser als jeder Computer: Super-Recognizer prägen sich jedes Gesicht ein – und finden so Verbrecher

von Andreas Hoffmann In seinem Kopf hat der Polizist Yannick Heinrich ein Fotoalbum voll mit Gesichtern. Nach nur einem Blick hat er sich die Kinnpartie einer Person eingeprägt und ein neues Bild landet in seinem Album. Er ist ein Super-Recognizer und kann mit Hilfe seiner Gabe viele Diebe dingfest machen.

Wo hat er die drei Männer nur gesehen? Am Dom? In der U-Bahn? Yannick Heinrich* grübelt. Über eine Stunde läuft er jetzt schon durch dieses Einkaufszentrum in Weiden, im Westen Kölns, hat zusammen mit seinen Kollegen drei Ladendiebe festgenommen, zu Mittag ein Thai-Curry hinuntergeschlungen und wollte die Ladenmeile längst verlassen haben, als ihm eben die drei Männer auffielen. Die Gesichter kommen ihm bekannt vor. Und diese Jacken, zwei schwarze, eine grüne.