Dass Kajakfahrerinnen und Kajakfahrer durch den Hafen Sydneys paddeln, ist nichts Neues. Aber dass sie dabei eine Menge Plastikmüll einsammeln, ist neu. Mit einem Paddel, einem Eimer, einem Sieb und einem Greifarm bietet "Sydney by Kayak" geführte Touren an, deren einziges Ziel es ist, den Hafen von Müll zu befreien. Und laut Gründerin Laura Stone ist die Tour so beliebt wie eh und je. "Ich glaube, dass viele Menschen die Promenade entlanglaufen und denken, dass der Hafen Sydneys so schön und makellos ist und das ist er auch, das Wasser ist sehr rein ist im Gegensatz zu anderen in der Welt. Aber wenn man dann hier im Kajak sitzt oder schwimmen geht, dann bemerkt man wirklich wie viel Müll hier ist. Ich denke, das öffnet den Menschen die Augen." Das Schönste, was sie bisher gefunden habe, waren ein 50- und ein 20-Dollar-Schein, erzählt Stone. Dass die Nachfrage nach ihren Touren gestiegen sei, erklärt sie sich auch dadurch, dass die Menschen nicht mehr reisen könnten und nach etwas suchten, das nicht nur gut für sie, sondern auch gut für die Umwelt sei. Kajakfahrerin Julie Greening: "Manchmal habe ich so meine Zweifel daran, aber natürlich lohnt sich das. Jedes kleine Bisschen lohnt sich. Wir sind sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, natürlich hilft es, wenn jeder ein bisschen was macht. Das muss es!" Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen gelangen jedes Jahr weltweit acht Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Eine Studie der Ellen MacArthur Foundation und des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2016 ergab, dass es im Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch im Meer geben wird. Das Geld, das Stone für die gebuchten Fahrten einnimmt, wird an ein Projekt gespendet, das weltweit Müll aus den Meeren entfernt.