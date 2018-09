Stellen wir uns vor, Christine Blasey Ford, 51, wäre nicht Doktorin der Psychologie, keine Universitätsprofessorin, Expertin für Depressionen oder Buchautorin und wäre auch nicht als Tochter einer gutsituierten, bildungsorientierten Familie geboren worden. Stellen wir uns vor, sie hätte noch nie vor vielen Menschen gesprochen, besäße keinen umfangreichen Wortschatz, hätte weder Ahnung von Fremdwörtern noch Erfahrung mit einschüchternden Versammlungen in eindrucksvollem Rahmen und betont professioneller Atmosphäre.

Stellen wir uns jetzt vor, Christine Blasey Ford wäre eine Frau mit Pflichtschulabschluss aus dem Arbeiterviertel irgendeiner Stadt, hätte ein bis zwei Teilzeitjobs, zwei Kinder, die sie gerade mal durchbringt, nur wenige Freunde, kaum Kontakt zu Verwandten. Versuchen wir uns zu vergegenwärtigen, wie sie dann sprechen, sich kleiden, vor einer Versammlung fremder Menschen auftreten, auf Fragen reagieren würde. Wie man sie adressieren würde – nicht als "Doctor Ford", sondern als "Miss" oder "Ms", und sie "Yes, your Honor" antwortet. Stellen wir uns vor, sie hätte weder Zeit, sich mit Dingen abseits von Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung zu befassen, noch die Mittel, sich selbst und ihre Familie gegebenenfalls in Sicherheit zu bringen – vor Menschen, die sie in sozialen Netzwerken, in E-Mails, am Telefon oder persönlich bedrohen. Wäre Christine Blasey Ford eine solche Frau, wie wir sie uns gerade vorstellen – hätte sie ihre Vorwürfe gegen einen Mann, dem sie versuchte Vergewaltigung vorwirft, wohl je öffentlich gemacht?

Wobei – müssen wir so ein Bild beschwören? Genügt es nicht, sich vorzustellen, dass ein Opfer sich, aus welchem Grund auch immer, außerstande sieht, sein Trauma vor anderen Menschen noch einmal zu durchleben?

Opfer müssen sich die Aussage leisten können

Sylvia Margret Steinitz: Emanzitiert Sylvia Margret Steinitz war mehr als 20 Jahre lang Journalistin in führenden Positionen, u.a. Chefredakteurin des österreichischen Frauenmagazins Wienerin und zuletzt Kulturchefin des stern in Hamburg. Jemand nannte sie mal "linkslinke Emanze", kurz darauf wurde sie als "rechtskonservative Schreckschraube" tituliert. Man ist sich also nicht einig über sie – und das ist gut so. Der beste Platz einer Journalistin ist schließlich zwischen den Stühlen.

Die Befragung durch den Justizausschuss des US-Senats, der noch am Freitag über die Bestellung des Nominierten Brett Kavanaugh zum Richter am Obersten Gerichtshof entscheiden soll, war für Christine Blasey Ford mit Sicherheit schmerzhaft und erniedrigend. Möglicherweise war dieses öffentliche Spektakel auch nicht notwendig, um die Eignung Kavanaughs festzustellen. Diese öffentliche Inszenierung, von Senatoren beider Lager für politische Ränke missbraucht, war dennoch wichtig – zeigt es doch deutlich, was Menschen erwartet, die sexualisierte Gewalt durch Personen bekannt machen, die privilegierter, besser vernetzt und schlicht mächtiger sind als sie selbst.

Wäre Christine Blasey Ford nicht, wer sie ist, lebte sie nicht in einer Zeit, in der sexualisierte Gewalt nicht mehr als Kavaliersdelikt gilt, sondern als Straftat, hätte die #metoo-Bewegung nicht eine Bresche für Opfer sexualisierter Gewalt in die dicken Mauern einer über Jahrhunderte gewachsenen Bruderschaft privilegierter Söhne – und die mindestens so dicke Mauer des Schweigens ihrer Opfer geschlagen, sie hätte den Nominierten fürs US-Höchstgericht, Brett Kavanaugh, nie als Täter benannt. Sie hätte keine Minute darüber nachgedacht, ihre Vorwürfe gegenüber offiziellen Stellen zu formulieren. Sie wäre vielleicht einfach nur eines der geschätzt zwei Drittel von Opfern sexualisierter Gewalt, die ihr Trauma lieber mit ins Grab nehmen, als sich der zerstörerischen Prozedur eines öffentlichen Verfahrens zu stellen. Und den Täter deshalb auch nie anzeigen.