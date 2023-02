von Eugen Epp Wie durch ein Wunder überlebte ein neugeborenes Baby das Erdbeben in Syrien. Tausende nahmen Anteil an seinem Schicksal, jetzt haben Onkel und Tante das Mädchen adoptiert.

Bei dem verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind nach offiziellen Angaben mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen. Eine nahezu unvorstellbare Zahl, doch nach dem Beben am Morgen des 6. Februar wurden auch hoffnungmachende Geschichten bekannt: So wurde in der Türkei ein 13 Jahre alter Junge nach fast zehn Tagen lebend aus den Trümmern gerettet. In Syrien wurde ein Baby in den Trümmern geboren. Das Handy-Video ihrer Rettung ging in den sozialen Medien viral. Lesen Sie hier mit stern Plus mehr über die dramatische Rettung des Mädchens.

Der Großteil der engeren Verwandtschaft des Mädchens – darunter die Eltern und die vier Geschwister – sind bei dem Beben offenbar gestorben. Das Baby hingegen überlebte und gilt seitdem als "Wunderbaby". Ein Onkel und eine Tante haben die Kleine nun aufgenommen und sie sogar adoptiert, berichtet die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP. "Sie ist jetzt eins von meinen Kindern", erklärte ihr Onkel. "Ich werde zwischen ihr und meinen Kindern nicht unterscheiden."

Syrien: Gerettetes Mädchen wird nach ihrer Mutter benannt

Der Onkel und die Tante gaben dem Mädchen den Namen Afraa – nach ihrer verstorbenen Mutter. Nach ihrer Rettung hatte sie in den Medien zunächst den Namen "Aya" bekommen, was auf Arabisch "Wunder" bedeutet. Die ersten Tage seines Lebens hatte das Mädchen im Krankenhaus verbracht, am Samstag war sie entlassen worden.

Mehr als zehn Stunden soll es bis zur ihrer Rettung gedauert haben. "Hätte das Kind auch nur eine Stunde länger unter den Trümmern gelegen, wäre es mit Sicherheit auch gestorben. Als es ankam, war es stark unterkühlt, hatte fast keine vitalen Lebenszeichen mehr", sagt Khaled Atiyh, der Klinikdirektor, dem stern. Seine Frau hatte das Baby sogar gestillt.

Erdbeben in der Türkei Nach drei Tagen fallen die Überlebenschancen drastisch – diese "Wunder" passierten trotzdem 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter THW im Einsatz Rund 120 Stunden nach dem Erdbeben ist es Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) gemeinsam mit türkischen Rettungskräften gelungen, eine Frau lebend aus den Trümmern zu befreien. Mit Spezialausstattung unterstützten zehn THW-Einsatzkräfte der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) dabei, eine 88-Jährige in Kirikhan zu befreien. Mehr

Syrien braucht Unterstützung

Der Fall des geretteten Säuglings hatte viel Aufmerksamkeit in den Medien gefunden. Tausende Menschen meldeten sich, um das Kind zu adoptieren – doch die Klinik lehnte alle Anfragen unter Verweis auf die Verwandten ab. In Syrien ist die Lage nach dem Erdbeben der Stärke 7,6 immer noch dramatisch. Nach Angaben der Welthungerhilfe kommt in der betroffenen Region in Nordwestsyrien zu wenig Hilfe an. Es fehle an Wasser, Medikamenten, Nahrung und Zelten. Die Bundesregierung hat bereits akute Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau zugesagt. "Unser Mitgefühl erschöpft sich nicht in Worten und es wird auch nicht nachlassen, wenn die Katastrophe und ihre Folgen in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt werden", sagte Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Stiftung Stern unterstützt mit Ihrer Spende ausgewählte Hilfsorganisationen. Unsere stern-Redakteure überzeugen sich vor Ort davon, dass Ihr Geld bei den Menschen in Not ankommt. Hier können Sie für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien spenden.

Quellen: AP / BBC / "stern" / DPA