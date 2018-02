Syrisches Rebellengebiet: blutigste Woche seit 3 Jahren

Damaskus - Das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus erlebt die blutigste Woche seit drei Jahren. Schon seit Monaten spielt sich in der von der Außenwelt abgeschlossenen Region wegen einer Blockade eine der schlimmsten humanitären Krisen des fast siebenjährigen Bürgerkriegs ab. In den vergangenen vier Tagen seien dort bei Regierungsangriffen rund 230 Zivilisten ums Leben gekommen, darunter etwa 60 Kinder, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag.