von Tibor Martini So "wertvolle" Spenden bekommt die Tafel wohl selten: In Attendorn hat ein Supermarkt Bananen an die Hilfsorganisation gespendet – nichtsahnend inklusive 14 Kilo Kokain.

Das hatten sich die Dealer wohl anders vorgestellt: Im nordrhein-westfälischen Attendorn ist bei einer Tafel unerwartet eine große Menge Kokain aufgetaucht. Die Drogen waren anscheinend klischeehaft in Bananenkisten aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt worden und bis zuletzt unentdeckt geblieben – nicht nur vom Zoll, sondern auch vom Supermarkt in Lennestadt, bei dem die Lieferung schließlich ankam.

Weil die Bananen dort nicht mehr verkäuflich waren, leitete der Supermarkt die Ware einfach direkt an die Tafel in Attendorn weiter. Erst dort wurde die Kiste schließlich ausgepackt – und die Mitarbeiter der Tafel entdeckten die ungewöhnliche Fracht im Boden: Unter einer Schicht Bananen lagen mehrere Päckchen, die weißes Pulver enthielten. Die hinzugerufene Polizei konnte nach einer Untersuchung bestätigen: Es handelte sich tatsächlich um mehrere Kilogramm Kokain.

14 Kilogramm Kokain im Wert von einer halben Million Euro gefunden

Der reine Warenwert dürfte alles übersteigen, was Tafeln normalerweise gespendet bekommen: Laut Hagener Polizei liegt der Wert der rund 14 Kilo Kokain bei einem Wert von einer halben Million Euro. Behalten darf die Tafel den Fund natürlich nicht – dafür bleibt ihnen aber das gute Gewissen, eine große Menge an Drogen aus dem Verkehr gezogen zu haben.

Woher das in Tüten verpackte Rauschgift stammt und wie es in die Bananenkisten geriet, ist laut Polizei noch unklar. "Die Ermittlungen sind noch am Anfang." Die weiteren Untersuchungen übernahm die Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Polizei Hagen. "Es wird davon ausgegangen, dass die Lieferung an den falschen Empfänger verschickt wurde", schrieb die Polizei.