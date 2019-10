Jedes Jahr nimmt sich die Regierung am dritten Oktober Zeit, um eine Bilanz darüber zu ziehen, was die Wiedervereinigung heute für Deutschland bedeutet. Erst recht so in diesem Jahr, in dem sich der Fall der Berliner Mauer zum dreißigsten Mal jährt. Die offiziellen Feierlichkeiten fanden am Donnerstag in Kiel statt. Wie jedes Jahr kamen dazu die Vertreter der Verfassungsorgane des Bundes, sowie zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel begrüßten nach dem Festgottesdienst einige Bürgerinnen und Bürger, die vor der St. Nikolaikirche gewartet hatten. Kanzlerin Merkel hatte bei ihrer Ansprache gesagt, dass „Einig sein der Menschen", sei noch nicht vollendet, sondern ein fortwährender Prozess, der alle Deutschen betreffe, egal in welchem Bundesland sie lebten. Merkel erwähnte zudem, dass viele die Wiedervereinigung als nicht erfolgreich ansähen. Die Enttäuschung über politische Handlungen dürfe jedoch kein Grund dafür sein, Menschen auszugrenzen oder zu diskriminieren, so Merkel. Ein Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit findet an der Kieler Förde statt. Für Besucher Bernd Schmidt ist die Wiedervereinigung ein Anlass zur Freude. "Zunächstmal denke ich zurück, wie das war davor, denn meine ganze Verwandtschaft - ich wohne in Schleswig-Holstein - meine ganze Verwandtschaft lebt in Mecklenburg, und da gab es immer den ganzen Zoff eben mit Visum-Antrag usw. Irgendwann konnte die Verwandtschaft nicht mehr kommen. Und dann denkt man zurück, und heute freue ich mich einfach über die Vielfalt der 16 Bundesländer." Auf dem Fest sind alle 16. Bundesländer vertreten.