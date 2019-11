Tausende Bauern aus ganz Deutschland sind nach einer Sternfahrt am Dienstag in Berlin eingetroffen um gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren. Schon am Morgen sorgten sie im Zentrum der Hauptstadt rund um das Brandenburger und die Straße des 17. Juni für erhebliche Verkehrsprobleme. Nach Meinung vieler Demonstrationsteilnehmer gefährdet das Agrarpaket viele landwirtschaftliche Betriebe - etwa das Insektenschutzprogramm oder die Düngeverordnung. DEMONSTRANTIN JOHANNA MANDELKOW "Wir haben junge Landwirte dabei, die sich überlegen, wie auch ich zum Beispiel, ob sie wirklich den elterlichen Betrieb übernehmen wollen. Das ist so ein Problem. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, jetzt klare Punkte abzustecken, wie es weitergeht mit der Landwirtschaft." DEMONSTRANTIN SYLVIA AUS DEM EICHSFELD "Denn es betrifft ganz viele Landwirte, die mittlerweile in Existenznot gekommen sind, durch die Politik und durch den Verbraucher." LANDWIRT JOHANNES AUERDINGER AUS BAYERN "Wir sind der Meinung, dass wir nicht Allein die Schuldigen sind, für die Missstände die es gibt." DEMONSTRANT MATTHIAS SCHÜBEL "Zu sagen, wir dürfen keine Dünger mehr verwenden, wir dürfen das nicht mehr verwenden, und und und. Und genau das ist ein Riesenproblem." Die Berliner Polizei hielt die Demonstrationsteilnehmer nach eigenen Angaben dazu an, von übermäßigem Hupen Abstand zu nehmen und Rettungsgassen freizuhalten. Auf einer geplanten Kundgebung am Nachmittag wollen unter anderem Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze sprechen.