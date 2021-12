Sehen Sie im Video: Mehr als neun Millionen Euro – teuerster Adventskalender der Welt ist an Dekadenz nicht zu überbieten.

















Haben Sie schon die ersten Türchen ihres Adventskalenders geöffnet?





Anstelle von Schokolade verstecken sich in diesem Adventskalender Geschenke im Gesamtwert von über neun Millionen Euro, die an Dekadenz nicht zu überbieten sind.





Die britische Künstlerin Debbie Wingham hat sich auf die ausgefallenen Präsent-Ideen für Superreiche spezialisiert. Bekanntheit erlangte die gelernte Modedesignerin, als sie 2015 das teuerste Kleid der Welt schneiderte.





Über einhundert Diamanten sind auf das extravagante Kleid gestickt, das mit Garn aus 14-karätigem Gold genäht wurde. Der unglaubliche Gesamtwert: 16 Millionen Euro.





Mit neun Millionen Euro ist der Adventskalender zwar günstiger, aber nicht weniger ausgefallen.





Hinter dem ersten Türchen befand sich beispielsweise eine mit Diamanten besetzte Handtasche von Chanel, die über 20.000 Euro wert ist.





Wingham fertigte den knapp 50 Kilogramm schweren und über einen Meter hohen Kalender im Auftrag eines Schweizer Kunden an. Mehr als zwölf Monate vergingen bis zu seiner Fertigstellung im November dieses Jahres.





Der anonyme Kunde möchte mit dem Kalender seiner Familie eine Vorfreude auf die zwölf Luxusreisen machen, die er mit ihr im kommenden Jahr antreten will.





Jedes extravagante Präsent symbolisiert somit eine Destination. Hinter einem Türchen verbirgt sich etwa der Schlüssel zu einem Ferrari 488 Pista für die Frau des Schweizers, um auf eine Reise nach Mailand hinzudeuten.





Bekanntlich lässt sich Glück nicht kaufen – der superreiche Kunde von Debbie Wingham scheint es aber immerhin versucht zu haben.





Mehr