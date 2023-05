Brownsville: Auto fährt in Menschenmenge – laut Polizei mindestens sieben Tote

Texas Brownsville: Auto fährt in Menschenmenge – laut Polizei mindestens sieben Tote

In Brownsville, Texas, ist vor einer Unterkunft für Migranten und Obdachlose ein Auto in eine Bushaltestelle mit wartenden Menschen gefahren. Laut Polizei soll es sieben Tote und mehrere Verletzte geben.

In Brownsville, Texas, ist vor einer Unterkunft für Migranten und Obdachlose ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Laut Polizei soll es sieben Tote und mehrere Verletzte geben. Die Polizei habe einen Mann in Gewahrsam genommen, berichten mehrere lokale Medien.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8:30 Uhr Ortszeit, sagte ein Ermittler der Polizei. Bisher ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder um eine gezielte Tat gehandelt hat.

Mehr Informationen in Kürze beim stern.