Extreme Trockenheit kann manchmal auch gewisse positive Seiten zeigen: Hier in Thailand tauchen durch die Trockenheit die Ruinen eines Tempels wieder auf, der einst, vor rund 20 Jahren, durch einen Damm verschwunden war. Buddistische Mönche und Touristen besichtigen dieser Tage zu Tausenden die Ruinen. Ein Besucher sagt: O-Ton: "Der Tempel ist normalerweise von Wasser bedeckt. In der Regensaision sieht man hier gar nichts." Der Vorsteher des nahegelegenen Dorfes Nong Bua, Yotin Lopnikorn, zeigt Fotos aus früheren Zeiten, als er noch im Tempel unterwegs war: O-Ton: "Alles, was ich sehe hier im Tempel, bedeutet mir viel. Als ich jung war, kam ich mit meinen Freunden immer wieder zu den Elefanten -Skulpturen am Hauptgebäude, um dort zu spielen. Dieser Platz war ein Treffpunkt in jenen Zeiten." Der Direktor des Dammes von Pasak Cholasit, Supachai Manokarn, wiederum verweist auf die extreme Trockenheit und den Wassermangel als soziales Problem: O-Ton: "Menschen aller Sektoren sollten begreifen, dass wir beim Wasserverbrauch umsteuern müssen. Wir müssen mehr Wasser sparen, denn ich glaube, solcher Wassermangel wird uns noch öfter treffen." Bereits 2015 waren die Ruinen des Tempels durch Trockenheit erstmals wieder aufgetaucht. Doch nun hat der Wassermangel neue Rekordtiefen erreicht. Falls es nicht bald ausreichend regne, sagt der Dammchef, dann werde hier gar kein Wasser mehr verfügbar sein.

