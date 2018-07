Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet. "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Bei der Operation soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach herausgebracht werden. Als frühestmöglicher Zeitpunkt, wann die ersten Jungen aus der Höhle kommen könnten, wurde der Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) genannt. Die Rettung könnte sich aber auch bis Montag oder noch länger hinziehen. Als Letzter wird der Trainer erwartet.

Die Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fußballtrainer sind seit dem 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.

+++ 10.51 Uhr: Grafik veröffentlicht - So soll die Rettung ablaufen +++

Die thailändische Regierung hat eine Grafik mit dem Ablauf der Rettung veröffentlicht, berichtet der britische "Guardian". Demnach sollen die Jungen von je zwei Tauchern begleitet werden.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) 8. Juli 2018

Gelange ein Trio an einen schmalen Pfad, sollen die Taucher den Sauerstofftank von ihrem Rücken lösen und langsam durch die Stelle manövrieren, während sie den Jungen weiter führen.

Sie sollen dann von Kammer 3 - die offenbar so weit entwässert wurde, dass man darin gehen kann - zur Mündung der Höhle laufen. Jenem Punkt, an dem die zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer eingestiegen sind.

+++ 10.17 Uhr: Neue Details zu Zeitplan der Rettung +++

Als frühestmöglicher Zeitpunkt, wann die ersten Jungen aus der Höhle kommen könnten, wurde der Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) genannt. Die Rettung könnte sich aber auch bis Montag oder noch länger hinziehen. Als Letzter wird der Trainer erwartet.

+++ 10.01 Uhr: Thailands Premierminister will offenbar zur Höhle reisen +++

Der thailändische Premierminister Prayut Chan-Ocha will offenbar zur Höhle reisen. Das berichtet der britische "Guardian" und beruft sich dabei auf thailändische Medienberichte. Seine Ankunft wird gegen Abend (Ortszeit) erwartet.

+++ 10.00 Uhr: Tech-Unternehmer Elon Musk wünscht Thai-Rettern viel Glück +++

Unternehmer Elon Musk hat den Höhlenrettern in Thailand viel Erfolg für ihre riskante Rettungsaktion gewünscht. Nachdem bekannt wurde, dass Taucher die eingeschlossenen Jungen am Sonntag aus der Höhle holen sollen, twitterte Musk, er wünsche dem "extrem fähigen Taucherteam" alles Gute. Wegen des Monsunregens sei der Einsatz nun vernünftig.

Extremely talented dive team. Makes sense given monsoon. Godspeed. https://t.co/t5XRo3gTxK — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

Zuvor hatte es wohl Gespräche mit dem Tech-Milliardär gegeben, dass sein Unternehmen bei der Rettungsaktion mit einem Mini-U-Boot helfen könne. Am Freitag hatte der 47-Jährige angekündigt, Ingenieure seiner Unternehmen SpaceX und The Boring Company seien auf dem Weg nach Thailand. Zudem gebe es Überlegungen, ein U-Boot in Kindergröße zu bauen. Seine Techniker würden dafür etwa 8 Stunden brauchen. Mit dem Taucheinsatz dürfte sich dieses Projekt überholt haben.

+++ 9.20 Uhr: Krisenstab: Rettung der Jungen aus Höhle in Thailand dauert zwei bis drei Tage +++

Der begonnene Rettungsversuch der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Jungen wird nach Angaben des Krisenstabs zwei bis drei Tage dauern. Die zwölf Fußballer und ihr Trainer sollen "einer nach dem anderen" aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle gebracht werden, sagte Generalleutnant Chalongchai Chaiyakorn vor Journalisten. Die Dauer des riskanten Einsatzes hänge unter anderem vom Wetter ab.

+++ 9.03 Uhr: Rettungsaktion soll offenbar zwei bis drei Tage dauern +++

Die Rettungsaktion der zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer soll offenbar zwei bis drei Tage dauern, meldet die Nachrichtenagentur AFP via Twitter.

#BREAKING Thai cave rescue will take 2-3 days to complete: official pic.twitter.com/WYoRmQdUBn — AFP news agency (@AFP) 8. Juli 2018

+++ Video: Die Lage vor der Höhle +++

Wie es aktuell vor der Höhle aussieht, zeigt ein Video von "BR24":

+++ 8.59 Uhr: Thailändische Taucher: "Wir bringen sie nach Hause" +++

Das Taucherteam in Thailand hat sich darauf eingeschworen, die in der Höhle eingeschlossenen Jungfußballer nach draußen zu bringen. Auf der Facebook-Seite der thailändischen Marinetaucher posteten sie ein Bild, das ihren Teamgeist zeigt.

Drei Taucher fassen sich an den Handgelenken, nur ihre Hände und Unterarme sind zu sehen, wie sie ein Dreieck bilden. "Wir, das Thai Team und das internationale Team, werden die Wild Boars nach Hause bringen", steht darunter. "Wild Boars" (Wildschweine) ist der Spitzname des Jungen-Fußballteams, das seit 23. Juni in der Höhle bei Chiang Rai festsitzt.

+++ 8.30 Uhr: Krankenhaus in Chiang Rai vorbereitet +++

Am Höhleneingang sollen bereits Rettungswagen bereit stehen.

+++ 8.00 Uhr: "Heute ist D-Day": Höhle teils unter Wasser - grünes Licht von Sanitätern +++

Teile der Höhle sind immer noch unter Wasser. Das bedeutet, dass die Jungen für einige Teile Ausrüstung der Sporttaucher benötigen, um voranzukommen. Narongsak sagte, in den vergangenen Tagen sei der Wasserpegel in der Höhle aber genügend zurückgegangen, dank der Entwässerungsmaßnahmen. So könnten nun viele Teile zu Fuß passiert werden. Australische Sanitäter hätten die Höhle am Sonntag betreten, um den Gesundheitszustand der Jungen zu bewerten. Sie hätten bestätigt, dass die Jungs bereit seien.

"Heute ist D-Day", sagte Rettungsleiter Narongsak Osotthanakorn. Neue Regengüsse würden erwartet. "Wenn wir warten, werden wir wieder das Wasser herauspumpen müssen."

+++ 6.38 Uhr: Insgesamt 18 Taucher an Einsatz beteiligt +++

Insgesamt seien an dem Einsatz 18 Sporttaucher beteiligt, sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet.

Bei dem Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach einzeln herausgebracht werden. Fünf Taucher stammen aus Thailand, der Rest aus dem Ausland.

Ein Taucher kam bereits vor wenigen Tagen im Einsatz ums Leben. Selbst die professionellen Taucher benötigten fünf bis sechs Stunden, um von der Gruppe zum Ausgang zu gelangen. Darüber hinaus sind einige der Jungen keine guten Schwimmer.

+++ 6.11 Uhr: Zeitplan für Rettungsaktion +++

Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet. "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Bei der Operation soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird.

+++ 5.49 Uhr: Rettungseinsatz für Jungen in Höhle in Thailand hat begonnen +++

Der Einsatz zur Rettung der in einer überschwemmten Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen hat begonnen. "Heute ist der Tag X", sagte der Leiter des Rettungsteams, Narongsak Osottanakorn, vor Journalisten in der Nähe der Höhle. Die Jungen seien "bereit für jede Herausforderung."

+++ 3.35 Uhr: Räumung von Gelände vor thailändischer Höhle wegen "Hilfe für Opfer" angeordnet +++

Die Behörden in Thailand haben die Evakuierung des Geländes in der Nähe des Eingangs zu der Höhle angeordnet, in der zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer festsitzen. Das Gelände werde für den Rettungseinsatz benötigt, teilte die Polizei mit. Die vor der Höhle versammelten Journalisten müssen das Gebiet damit verlassen.

"Jeder, der nicht in den Einsatz eingebunden ist, muss die Gegend sofort verlassen", hieß es in einer Lautsprecheransage der Polizei. "Von der Lagebewertung her brauchen wir das Gebiet, um den Opfern zu helfen", hieß es weiter. In dem schlammigen Feldlager setzte daraufhin eiliges Packen und Abreisen ein.

Der Chef des Rettungseinsatzes, Narongsak Osottanakorn, hatte zuvor mit Blick auf den Wasserstand, das Wetter und die Gesundheit der Jungen gesagt, die Bedingungen für einen Rettungsversuch seien "jetzt und in den kommenden drei oder vier Tagen perfekt". Es müsse eine klare Entscheidung getroffen werden, "was wir tun können". Am Samstagabend gab es erneut schwere Regenfälle, was die Dringlichkeit der Rettung verdeutlichte.