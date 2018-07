Mindestens vier thailändische Jungen sind nach 15 Tage langer Höhlen-Gefangenschaft gerettet. Spezialtaucher holten die ersten Mitglieder der eingeschlossenen Fußballmannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) ins Freie, wie die Thai Navy Seals und der Chef der Rettungsmission mitteilten. Die geretteten Jungen seien in ärztliche Behandlung gebracht worden, sagte der Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn vor Journalisten.

Zuvor hatte der Katastrophenschutz von sechs geretteten Jungen gesprochen, diese Zahl bestätigte der Gouverneur später nicht. Die übrigen eingeschlossenen Jungen und ihr Trainer sollten ab Montag (Ortszeit) aus der Höhle befreit werden.

Die am Sonntagmorgen gestartete Rettungsaktion lief nach den Worten des Gouverneurs "sehr problemlos". "Wir waren heute schneller als erwartet." Die Rettungsaktion werde in 10 bis 20 Stunden fortgesetzt, also frühestens gegen 2.00 Uhr am Montagmorgen deutscher Zeit. Die Taucher müssten zunächst die Atemluftvorräte auffrischen, die in der ersten Phase der Aktion aufgebraucht worden seien. Alle Jungen hätte Atemmasken getragen und seien von den Tauchern durch die Tunnel geleitet worden. "Ich bin froh, dass wir unsere Mission erfolgreich für die ersten vier abgeschlossen haben."

Fullscreen

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Pause bei Rettungsarbeiten angekündigt (15.49 Uhr)

Ministerium: Insgesamt sechs Jungen aus thailändischer Höhle gerettet (15.27 Uhr)

Militärtaucher: Vier Jungen aus Höhle gerettet (15.10 Uhr)

Erste zwei Jungen aus Höhle gerettet (14.37 Uhr)

Grafik veröffentlicht: So soll die Rettung ablaufen (10.51 Uhr)

Rettungseinsatz für Jungen in Höhle in Thailand hat begonnen (5.49 Uhr)

Alle aktuellen Ereignisse zur Rettung im Ticker:

+++ 17.57 Uhr: Kinder für den Einsatz betäubt +++

Medien zitieren einen beteiligten dänischen Rettungstaucher. Demnach seien die Kinder für den Einsatz betäubt worden, damit sie nicht in Panik geraten. Allerdings sein sie nicht komplett betäubt ohne Bewusstsein gewesen. Jeder Junge sei während des Tauchgangs mit mindestens einer Leine fest mit seinem Retter verbunden.

Fullscreen

Fullscreen

+++ 16.35 Uhr: Rettung für 10 bis 20 Stunden unterbrochen ++++

Vier aus der Höhle in Thailand gerettete Jungen sind nach Angaben des Chefs der Rettungsmission in ärztlicher Behandlung. Das sagte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Damit war die genaue Zahl der Geretteten unklar: Frühere Aussagen der Katastrophenschutzbehörde, wonach bereits sechs Jungen aus der Höhle gebracht wurden, bestätigte der Gouverneur nicht.

"Die Operation heute lief sehr problemlos", sagte Narongsak. "Wir waren heute schneller als erwartet." Er fügte hinzu, die Rettungsaktion werde in 10 bis 20 Stunden fortgesetzt. Die Taucher müssten nun die Atemluftvorräte auffrischen, die in der ersten Phase aufgebraucht worden seien. Alle Jungen hätte Atemmasken getragen und seien von den Tauchern durch die Tunnel geleitet worden. "Ich bin froh, dass wir unsere Mission erfolgreich für die ersten vier abgeschlossen haben."

+++ 15.49 Uhr: Pause bei Rettungsarbeiten angekündigt +++

Sechs der thailändischen Jugend-Fußballer sind nach wochenlanger Höhlen-Gefangenschaft gerettet. Spezialtaucher holten die ersten der dreizehn Mitglieder einer Jungen-Fußballmannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) ins Freie - das teilten die Thai Navy Seals und thailändische Behörden mit. Die übrigen sieben Mitglieder der Jugend-Fußballmannschaft sollten am Montag (Ortszeit) aus der Höhle befreit werden, erklärte das Amt für Katastrophenschutz.

+++ 15.45 Uhr: Bericht: Zustand eines geretteten Jungen werde "genau überwacht" +++

Das thailändische Newsportal "Khaosod English" berichtet (laut "Guardian"), dass der Gesundheitszustand eines geretteten Jungen aus der Höhle "genau überwacht" werde. Die Webseite ist zur Zeit nicht erreichbar.

+++ 15.27 Uhr: Ministerium: Insgesamt sechs Jungen aus thailändischer Höhle gerettet +++

Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran: Insgesamt sechs Jungen haben die Höhle bereits verlassen, wie ein Vertreter des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag sagte. Damit sitzen nun noch sechs Jungen und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest.

+++ 15.21 Uhr: US-Präsident Trump: USA arbeiten eng mit thailändischen Behörden zusammen +++

Laut US-Präsident Donald Trump, der sich via Twitter zu der Rettungsaktion äußert, arbeiten die US-Behörden eng mit den thailändischen zusammen.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Juli 2018

+++ 15.10 Uhr: Militärtaucher in Thailand: Vier Jungen aus Höhle gerettet +++

Spezialtaucher haben die ersten vier der dreizehn in einer Höhle eingeschlossen Mitglieder einer Jungen-Fußballmannschaft ins Freie geholt. Das teilten die Thai Navy Seals mit.

+++ 15.05 Uhr: "Bangkok Post": Vierter Junge hat Höhle verlassen - Reuters: Sechs Jungen gerettet +++

Fourth boy out of the cave at 7.47pm: Royal Thai Navy Seal. #ThamLuangRescue — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet derweil von sechs Jungen, die die Höhle bereits verlassen hätten.

Eine offizielle Bestätigung der thailändischen Behörden liegt zunächst nicht vor.

+++ 14.47 Uhr: "Bangkok Post": Drei Jungen haben Höhle verlassen +++

3 boys confirmed by Navy Seal that they were out of the cave. #ThamLuangRescue. — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

+++ 14.49 Uhr: "Bangkok Post": Drei Jungen aus Höhle gerettet, weitere auf dem Weg +++

Aus der Höhle in Thailand sind einem Medienbericht zufolge mittlerweile insgesamt drei der eingeschlossenen Jugend-Fußballer gerettet worden. Dies berichtete die Tageszeitung "Bangkok Post".

Third boy arrived at the entrance of #ThamLuang at 7.15pm, 3 more reached Chamber 3 at 7.20pm. #ThamLuangRescue — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

Die Retter untersuchten derzeit zudem den Gesundheitszustand von drei weiteren Jungen - diese befänden sich in der Nähe des Höhlenausgangs, hieß es. "Sky News" meldet sogar, dass nun sechs Jungen die Höhle verlassen hätten. Eine offizielle Bestätigung der thailändischen Behörden lag zunächst nicht vor.

+++ 14.37 Uhr: Erste zwei Jungen aus thailändischer Höhle gerettet +++

Bei der Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft haben die ersten zwei Jungen die Höhle verlassen. Zwei weitere Jungen seien kurz hinter ihnen auf dem Weg zum Ausgang, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums. Die Kinder hatten 15 Tage in der teilweise überfluteten Höhle festgesessen.

Wie die thailändische Zeitung "Bangkok Post" berichtete, wurden die beiden Jungen in einem Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Auf Fotos waren abfahrende Krankenwagen zu sehen.

Fullscreen

+++ 14.23 Uhr: "Bangkok Post": Zwei Jungen haben thailändische Höhle verlassen +++

Zwei der eingeschlossenen Jugend-Fußballer sollen bereits aus der Höhle in Thailand gerettet worden sein. Wie die thailändische Zeitung "Bangkok Post" am Sonntagabend (Ortszeit) schreibt, wurden die beiden Jungen sofort in einem Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Eine offizielle Bestätigung der geglückten Rettungsmission lag noch nicht vor.

Die britische BBC hat ein Video veröffentlicht, dass einen Krankenwagen beim Verlassen des Rettungscamps zeigt.

+++ 14.18 Uhr: Regierung: Vier Jungen erreichen Basislager in Tham-Luang-Höhle +++

Bei der Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle festsitzende Fußballmannschaft haben die ersten vier Jungen das Basislager der Retter erreicht und damit den schwierigsten Teil des Weges geschafft. Den Rest der Strecke bis zum Höhlenausgang könnten die Jungen rasch zu Fuß hinter sich bringen, erklärte ein ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums in Mae Sai.

+++ 14.10 Uhr: Nachrichtenagentur Reuters: Zwei Jungen gerettet, laut Offiziellem +++

Auch die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet eine Erfolgsmeldung von der Rettungsaktion. Demnach seien zwei Jungs aus der Höhle gebracht worden, wie ein örtlicher Rettungsbeamter der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt haben soll.

"Zwei Kinder sind draußen. Sie sind derzeit im Feldkrankenhaus in der Nähe der Höhle", wird Tossathep Boonthong, Leiter von Chiang Rais Gesundheitsabteilung, von Reuters zitiert. Darüber hinaus seien sie noch nicht zum Krankenhaus transportiert worden.

Die "Bangkok Post" berichtet von "mindestens" zwei Jungen, die gerettet worden seien.

+++ 13.47 Uhr: ZDF: Drei Jungen aus der Höhle gebracht +++

Die ZDF-Reporterin Susana Santina berichtet von vor Ort, dass Taucher drei Jungen aus der Höhle gebracht hätten. Die Informationen sind bisher nicht offiziell bestätigt worden.

Wir haben Bestätigung: Die ersten 3 Jungs konnten aus der #Höhle gerettet werden 👍🏼😄 #Thailand @zdfheute — Susana Santina (@susa7170) 8. Juli 2018

Auch "Sky News" hat einen Erfolg in der Rettungsaktion vermeldet, allerdings keine näheren Angaben gemacht. Die "ersten" Jungs seien bereits auf dem Weg zu Sanitätern.

Keine der Angaben - sowie weitere, teilweise anders lautenden Medienberichte - wurden von offizieller Seite bisher nicht bestätigt.

+++ 13.33 Uhr: Bericht: Zwei Jungen auf dem Weg zum Höhleneingang +++

Die "Bangkok Post" berichtet, dass sich die ersten zwei eingeschlossenen Jungen auf dem Weg zum Höhleneingang befinden würden. Angaben darüber, wo sich die beiden befinden und wie lange sie noch brauchen, macht das Blatt allerdings nicht.

The first 2 boys are on their way to the entrance of #ThamLuang cave. #D-Day pic.twitter.com/raGcyrqHpO — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

+++ 13.29 Uhr: Sanitäter-Teams halten sich bereit +++

Dreizehn Sanitäter-Teams halten sich laut dem britischen "Guardian" vor der Höhle bereit - jeweils mit einem Helikopter und Rettungswagen ausgesattet - für je einen Jungen und den ihren Fußball-Trainer.

Die Helikopter stehen bereit, damit die Jungen in das nächstgelegene Krankenhaus - das Chiang Rai Prachanukroh - transportiert werden können. Das Hospital liegt rund 60 Kilometer von der Höhle entfernt.

+++ 13.04 Uhr: Deutscher Tunnelbohrer hat Experten zur Höhle geschickt +++

Der baden-württembergische Tunnelbohrer Herrenknecht hat Spezialisten an den Unglücksort des Höhlendramas in Thailand geschickt. Dort hätten sie zunächst geprüft, ob sie mit Bohrungen bei der Rettung der in einer Höhle eingeschlossenen

Jugendfußball-Mannschaft helfen könnten, sagte ein Sprecher des Weltmarktführers der Deutschen Presse-Agentur.

Am Samstag seien die Herrenknecht-Experten am Unfallort angekommen. Allerdings begann dann ein international besetztes Team von Spezialtauchern mit einem Versuch, die zwölf Jungen und ihren Trainer aus der Höhle herauszuholen. An der Aktion seien die Spezialisten des Unternehmens nicht beteiligt. "Auch wir bei Herrenknecht hoffen sehr, dass die Rettungsaktion erfolgreich verläuft", sagte Unternehmenssprecher Achim Kühn.

+++ 12.49 Uhr: Vorbereitungen im Krankenhaus +++

In Thailand bereitet sich das nächstgelegene Krankenhaus auf die Rettung der Jugend-Fußballer vor. Vor dem Prachunakroh-Krankenhaus in der knapp 60 Kilometer entfernten Stadt Chiang Rai stellten Arbeiter Planen auf, die Sichtschutz bieten sollten.

Fullscreen

Zudem waren im thailändischen Fernsehen Krankenhaus-Mitarbeiter zu sehen, die 13 Krankentragen vor dem Eingang aufstellten. Der achte Stock des Krankenhauses soll Berichten zufolge für die Geretteten reserviert sein. Die "Bangkok Post" twitterte ein Bild von einem vorbereiteten Krankenzimmer.

Chiangrai Prachanukroh hospital ready for the boys and their coach after they are taken out of #ThamLuang cave on #D-Day. pic.twitter.com/rhHck99KPk — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

+++ 12.44 Uhr: Grafik: Trio-Tauchgang durch das Höhlenlabyrinth +++

Eine Grafik der Thai News Agency zeigt illustriert den Trio-Tauchgang durch das Höhlenlabyrinth.

ปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้ำหลวง โดยให้ซีล 2 คน ประกบ 1 คน หน้า-หลัง มีเชือกนำทาง ซึ่งเด็กจะสวมหน้ากากดำน้ำแบบเต็มหน้าและใส่ชุดเว็ทสูท ต้องเจอกับเสี่ยงทั้ง กระแสน้ำ ความคดเคี้ยวถ้ำ-คอขวด และอุปสรรคใหญ่ คือจุดน้ำลึกสุด 5 ม. คาดใช้เวลา 11 ชม. เข้า 6 ชม. ออก 5 ชม. #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน pic.twitter.com/gVGpwwro3q — สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) 8. Juli 2018

Die Eingeschlossenen sollen von jeweils zwei Tauchern begleitet und durch die Höhle geführt werden (siehe auch Eintrag von 10.51 Uhr).

+++ 12.05 Uhr: Rettungs-Helikopter stehen bereit +++

Journalisten und Beobachter vor Ort berichten, dass bereits Rettungs-Helikopter für die eingeschlossenen Jungen und ihren Fußball-Trainer bereit stehen.

These are just some of the helicopters standing by to fly out the 13 “Wild Boars” youth football team to the next hospital if necessary, as divers are beginning their extraction out of the #ThamLaung since earlier this morning. pic.twitter.com/QuPN3HhjIr — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) 8. Juli 2018

Hintergrund: Das Krankenhaus, in das die Jungen gebracht werden sollen, ist Medienberichten zufolge rund 50 Kilometer von der Höhle entfernt.

+++ Rettungsaktion läuft: Bilder von vor Ort +++

+++ 11.29 Uhr: Bericht: Eingeschlossene sollen in vier Gruppen aufgeteilt werden +++

Die eingeschlossenen Jungen und ihr Trainer werden offenbar in vier Gruppen aufgeteilt, wie die "Bangkok Post" berichtet.

Coach Ekkapol Chantawong (left) is among the last 3 including 2 boys to be escorted by divers out of flooded #ThamLuang cave: Rescue authorities. #D-Day



File photo @ThaiSEAL FB page pic.twitter.com/xhG3V48Hhg — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

Demnach bestehe die erste Gruppe aus vier Jungen, die zweite, dritte und vierte aus jeweils drei. Der Trainer der Jugendfußballer soll sich laut "Bangkok Post" in der letzten Gruppe befinden.

+++ Das Wetter in Chiang Rai +++

+++ 10.51 Uhr: Grafik veröffentlicht - So soll die Rettung ablaufen +++

Die thailändische Regierung hat eine Grafik mit dem Ablauf der Rettung veröffentlicht, berichtet der britische "Guardian". Demnach sollen die Jungen von je zwei Tauchern begleitet werden.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) 8. Juli 2018

Gelange ein Trio an einen schmalen Pfad, sollen die Taucher den Sauerstofftank von ihrem Rücken lösen und langsam durch die Stelle manövrieren, während sie den Jungen weiter führen.

Sie sollen dann von Kammer 3 - die offenbar so weit entwässert wurde, dass man darin gehen kann - zur Mündung der Höhle laufen. Jenem Punkt, an dem die zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer eingestiegen sind.

+++ 10.17 Uhr: Neue Details zu Zeitplan der Rettung +++

Als frühestmöglicher Zeitpunkt, wann die ersten Jungen aus der Höhle kommen könnten, wurde der Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) genannt. Die Rettung könnte sich aber auch bis Montag oder noch länger hinziehen. Als Letzter wird der Trainer erwartet.

+++ 10.01 Uhr: Thailands Premierminister will offenbar zur Höhle reisen +++

Der thailändische Premierminister Prayut Chan-Ocha will offenbar zur Höhle reisen. Das berichtet der britische "Guardian" und beruft sich dabei auf thailändische Medienberichte. Seine Ankunft wird gegen Abend (Ortszeit) erwartet.

+++ 10.00 Uhr: Tech-Unternehmer Elon Musk wünscht Thai-Rettern viel Glück +++

Unternehmer Elon Musk hat den Höhlenrettern in Thailand viel Erfolg für ihre riskante Rettungsaktion gewünscht. Nachdem bekannt wurde, dass Taucher die eingeschlossenen Jungen am Sonntag aus der Höhle holen sollen, twitterte Musk, er wünsche dem "extrem fähigen Taucherteam" alles Gute. Wegen des Monsunregens sei der Einsatz nun vernünftig.

Extremely talented dive team. Makes sense given monsoon. Godspeed. https://t.co/t5XRo3gTxK — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

Zuvor hatte es wohl Gespräche mit dem Tech-Milliardär gegeben, dass sein Unternehmen bei der Rettungsaktion mit einem Mini-U-Boot helfen könne. Am Freitag hatte der 47-Jährige angekündigt, Ingenieure seiner Unternehmen SpaceX und The Boring Company seien auf dem Weg nach Thailand. Zudem gebe es Überlegungen, ein U-Boot in Kindergröße zu bauen. Seine Techniker würden dafür etwa 8 Stunden brauchen. Mit dem Taucheinsatz dürfte sich dieses Projekt überholt haben.

+++ 9.20 Uhr: Krisenstab: Rettung der Jungen aus Höhle in Thailand dauert zwei bis drei Tage +++

Der begonnene Rettungsversuch der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Jungen wird nach Angaben des Krisenstabs zwei bis drei Tage dauern. Die zwölf Fußballer und ihr Trainer sollen "einer nach dem anderen" aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle gebracht werden, sagte Generalleutnant Chalongchai Chaiyakorn vor Journalisten. Die Dauer des riskanten Einsatzes hänge unter anderem vom Wetter ab.

+++ 9.03 Uhr: Rettungsaktion soll offenbar zwei bis drei Tage dauern +++

Die Rettungsaktion der zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer soll offenbar zwei bis drei Tage dauern, meldet die Nachrichtenagentur AFP via Twitter.

#BREAKING Thai cave rescue will take 2-3 days to complete: official pic.twitter.com/WYoRmQdUBn — AFP news agency (@AFP) 8. Juli 2018

+++ Video: Die Lage vor der Höhle +++

Wie es aktuell vor der Höhle aussieht, zeigt ein Video von "BR24":

+++ 8.59 Uhr: Thailändische Taucher: "Wir bringen sie nach Hause" +++

Das Taucherteam in Thailand hat sich darauf eingeschworen, die in der Höhle eingeschlossenen Jungfußballer nach draußen zu bringen. Auf der Facebook-Seite der thailändischen Marinetaucher posteten sie ein Bild, das ihren Teamgeist zeigt.

Drei Taucher fassen sich an den Handgelenken, nur ihre Hände und Unterarme sind zu sehen, wie sie ein Dreieck bilden. "Wir, das Thai Team und das internationale Team, werden die Wild Boars nach Hause bringen", steht darunter. "Wild Boars" (Wildschweine) ist der Spitzname des Jungen-Fußballteams, das seit 23. Juni in der Höhle bei Chiang Rai festsitzt.

+++ 8.30 Uhr: Krankenhaus in Chiang Rai vorbereitet +++

Fullscreen

Am Höhleneingang sollen bereits Rettungswagen bereit stehen.

+++ 8.00 Uhr: "Heute ist D-Day": Höhle teils unter Wasser - grünes Licht von Sanitätern +++

Teile der Höhle sind immer noch unter Wasser. Das bedeutet, dass die Jungen für einige Teile Ausrüstung der Sporttaucher benötigen, um voranzukommen. Narongsak sagte, in den vergangenen Tagen sei der Wasserpegel in der Höhle aber genügend zurückgegangen, dank der Entwässerungsmaßnahmen. So könnten nun viele Teile zu Fuß passiert werden. Australische Sanitäter hätten die Höhle am Sonntag betreten, um den Gesundheitszustand der Jungen zu bewerten. Sie hätten bestätigt, dass die Jungs bereit seien.

"Heute ist D-Day", sagte Rettungsleiter Narongsak Osotthanakorn. Neue Regengüsse würden erwartet. "Wenn wir warten, werden wir wieder das Wasser herauspumpen müssen."

+++ 6.38 Uhr: Insgesamt 18 Taucher an Einsatz beteiligt +++

Insgesamt seien an dem Einsatz 18 Sporttaucher beteiligt, sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet.

Bei dem Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach einzeln herausgebracht werden. Fünf Taucher stammen aus Thailand, der Rest aus dem Ausland.

Ein Taucher kam bereits vor wenigen Tagen im Einsatz ums Leben. Selbst die professionellen Taucher benötigten fünf bis sechs Stunden, um von der Gruppe zum Ausgang zu gelangen. Darüber hinaus sind einige der Jungen keine guten Schwimmer.

+++ 6.11 Uhr: Zeitplan für Rettungsaktion +++

Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet. "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Bei der Operation soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird.

+++ 5.49 Uhr: Rettungseinsatz für Jungen in Höhle in Thailand hat begonnen +++

Der Einsatz zur Rettung der in einer überschwemmten Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen hat begonnen. "Heute ist der Tag X", sagte der Leiter des Rettungsteams, Narongsak Osottanakorn, vor Journalisten in der Nähe der Höhle. Die Jungen seien "bereit für jede Herausforderung."

+++ 3.35 Uhr: Räumung von Gelände vor thailändischer Höhle wegen "Hilfe für Opfer" angeordnet +++

Die Behörden in Thailand haben die Evakuierung des Geländes in der Nähe des Eingangs zu der Höhle angeordnet, in der zwölf Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer festsitzen. Das Gelände werde für den Rettungseinsatz benötigt, teilte die Polizei mit. Die vor der Höhle versammelten Journalisten müssen das Gebiet damit verlassen.

Fullscreen

"Jeder, der nicht in den Einsatz eingebunden ist, muss die Gegend sofort verlassen", hieß es in einer Lautsprecheransage der Polizei. "Von der Lagebewertung her brauchen wir das Gebiet, um den Opfern zu helfen", hieß es weiter. In dem schlammigen Feldlager setzte daraufhin eiliges Packen und Abreisen ein.

Der Chef des Rettungseinsatzes, Narongsak Osottanakorn, hatte zuvor mit Blick auf den Wasserstand, das Wetter und die Gesundheit der Jungen gesagt, die Bedingungen für einen Rettungsversuch seien "jetzt und in den kommenden drei oder vier Tagen perfekt". Es müsse eine klare Entscheidung getroffen werden, "was wir tun können". Am Samstagabend gab es erneut schwere Regenfälle, was die Dringlichkeit der Rettung verdeutlichte.