Schon am frühen Morgen machten sich die Menschen auf zum großen Palast in Bangkok. Eine Prozession aus Königstreuen mit gelben Blusen und T-Shirts. Gelb gilt in Thailand als die Farbe des Königs und an diesem Sonntag wollen die Menschen ihrem neuen König, Rama X., die Ehre erweisen. "Das ist ein historischer Moment, das erste Mal seit 69 Jahren und ich will der Welt zeigen, wie sehr ich den König verehre." Am Samstag war Maha Vajiralongkorn, der Sohn des 2016 verstorbenen Monarchen Bhumipol in einer jahrhundertealten Zeremonie zum neuen König von Thailand gekrönt worden. Einer seiner vielen Titel lautet Rama X. oder der 10. König der Chakri-Dynastie. In einer prunkvollen Prozession wurde der Monarch am Sonntag über sieben Kilometer durch die Straßen der thailändischen Hauptstadt geführt. Bejubelt von Zuschauern, die trotz sengender Sonne und 37 Grad Celsius stundenlang ausharrten, um einen Blick auf Rama X. zu werfen. Mindestens 200.000 Besucher wurden erwartet. Für die Krönungsfeierlichkeiten an diesem Wochenende gibt die thailändische Regierung 1 Milliarde Baht, umgerechnet fast 30 Millionen Euro aus. König ist Vajiralongkorn bereits seit dem Tod seines Vaters Bhumipol im Oktober 2016, aber erst mit der dreitägigen Krönungsfeier ist die Trauerzeit offiziell vorbei. Am Sonntag verlieh Vajiralongkorn zwei seiner Töchter und einem seiner Söhne neue Titel und Würden. Der 66-Jährige hat insgesamt sieben Kinder aus drei gescheiterten Ehen. Erst vor wenigen Tagen hatte er zum vierten Mal geheiratet, die frühere Flugbegleiterin sitzt jetzt als Königin Suthida an seiner Seite. Unterstützung kann der neue König vermutlich gebrauchen. Über die politische Zukunft des Landes herrscht derzeit Unsicherheit. Bei den ersten Parlamentswahlen seit dem Militärputsch vor fünf Jahren hatte im März laut Wahlkommission eine der Armee nahestehende Partei gewonnen. Die offiziellen Ergebnisse stehen aber immer noch aus. Sie sollen erst drei Tage nach den Krönungsfeierlichkeiten bekanntgegeben werden.