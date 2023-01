In einem Stausee in Thüringen ist ein Geschwisterpaar tot aufgefunden worden (Symbolbild). Foto

Geschwisterpaar tot in Stausee gefunden

Seit Freitag galten sie als vermisst. Jetzt sind eine 22-Jährige und ihr minderjähriger Bruder tot in einem Stausee entdeckt worden.

Ein Geschwisterpaar ist in Südthüringen tot in einem Wasserspeicher gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurden die 22-Jährige und ihr 13-jähriger Bruder am Samstag von Tauchern leblos aus einem Stausee bei Westhausen im Kreis Hildburghausen geborgen. Die beiden galten seit Freitag als vermisst. Wasserwacht und Feuerwehr hatten seither nach ihnen gesucht. Die Hintergründe sind noch ungeklärt.