Sehen Sie im Video: Mann findet bizarre Kreatur am Strand von Schottland.

















Nanu, was ist das denn?





Mark Arnott ist auf einem gemütlichen Spaziergang am Porto Bello Beach in Edinburgh unterwegs.





Ortsmarke: Schottland





Auf einmal sieht er am Strand eine merkwürdige Kreatur.





Im ersten Moment denkt der Ingenieur, dass es sich um einen mit Moos bedeckten Tannenzapfen handeln würde.





Doch dann bemerkt der Spaziergänger, dass sich das Wesen bewegt.





„Für einen kurzen Moment habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ob es sich um einen Alien handeln könnte.“ -Mark ggü. SWNS





Der Spaziergänger beugt sich runter und filmt seine Entdeckung.





„Ich sah dieses grüne Ding mit seltsamen Nadeln und hatte keine Ahnung, was es war.“





Als er das außergewöhnliche Wesen umdreht, entdeckt er viele kleine Beine.





Pete Haskell von der Umweltorganisation ”Scottish Wildlife Trust” hilft ihm dabei, das Tier zu identifizieren.





Es handelt sich um eine angeschwemmte Seemaus.





Seemäuse sind Wurm-ähnliche Meereslebewesen, die häufig an der Küste von England vorkommen.





Sie sind hauptsächlich auf schlammigen Meeresböden zu finden und leben normalerweise in einer Meerestiefe von rund 1000 Metern.





Daher handelt es sich hierbei tatsächlich um eine ungewöhnliche Sichtung.





Besonders die grün und gold schimmernde Oberfläche lässt dieses Tier so aussehen, als würde es nicht von dieser Welt stammen.

Mehr