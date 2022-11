Sehen Sie im Video: Bezaubernder Moment - Hund lernt neues Familienmitglied kennen.

























Ein bezauberndes Kennenlernen: Hündin Reyna schnuppert und fängt an mit dem Schwanz zu wedeln.





Ellie und Neil aus Virginia sind gerade Eltern geworden.





Schon während der Schwangerschaft, hat die zweijährige Hündin Reyna eine besondere Bindung zu ihrem schwangeren Frauchen entwickeln.





Nun lernt sie den kleinen Henry kennen.





Das Neugeborene ist zu diesem Zeitpunkt erst drei Tage alt.





Als Reyna den kleinen beschnuppert, fängt die Hündin vor lauter Freunde an, mit dem Schwanz zu wedeln.





Anschließend beginnt sie damit, ihn behutsam abzulecken.





Seit der Geburt des kleinen im September, weicht sie ihm nicht mehr von der Seite.





Wenn der kleine Henry schläft, legt sich die Hündin immer in die Nähe des Kleinen.





„Reyna war schon immer behutsam im Umgang mit Babys. Bereits während der Schwangerschaft ist sie Ellie nicht von der Seite gewichen. Es wirkte fast so, als hätte Reyna nur darauf gewartet, den Kleinen kennenzulernen.“, berichtet Vater Neil gegenüber SWNS.





Seit Henry auf der Welt ist, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier noch enger geworden.





