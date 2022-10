Sehen Sie im Video: Tierischer Star – Möwe geht mit witzigem Strand-Selfie viral.









Mit diesen Selfies ist eine Möwe in der englischen Kleinstadt Fowey zum Internet-Star geworden.





Eigentlich wollte Victoria Clark in einem Zeitraffervideo festhalten, wie sie am Strand eine Runde schwimmen geht.





Als sie das Video bei TikTok hochladen will, fällt ihr dann die tierische Fotobombe auf.





Unverwechselbar blickt die Möwe direkt in die Handykamera.





Ein Selfie ist scheinbar nicht genug – die Möwe wechselt auch noch die Pose.





Das Video der Selfie-Möwe erfreut sich im Internet und auch vor Ort äußerster Beliebtheit.





Victoria Clark, die ein Strandgeschäft in Fowey betreibt, bietet deshalb jetzt auch Postkarten mit den Selfies an.





