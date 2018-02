Gut, dass dieses Paket nicht auf die Reise ging. Bisher Unbekannte hatten diesen kleinen Bengalischen Tiger mit Medikamenten ruhig gestellt und in einen Container gesteckt. Das Tier sollte einmal quer durchs Land geschickt werden, als es bereits am Mittwoch gefunden wurde. Ein Spürhund machte die Zollmitarbeiter auf die verbotene Fracht aufmerksam. Die alarmierten die Umweltschutzbehörde, die kleine Großkatze wurde in ein Schutzzentrum gebracht. Dort stellten Mitarbeiter fest: das Tier war dehydriert und unterernährt.