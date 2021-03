Einhundert und ein.... nein, nicht Dalmatiner - aber Welpen anderer Hunderassen sind während einer Polizeikontrolle in Nürnberg sichergestellt worden. Dackel, Bernhardiner und Co. wurden nur durch Zufall befreit - die Autobahn in der fränkischen Metropole war gesperrt worden, aufmerksame Polizisten ließen die Ladefläche eines Transporters öffnen. Nun werden die sechs bis elf Wochen alten Tiere in einem Tierheim versorgt, alle haben sie Durchfall, waren dehydriert. Die Hunde wurden viel zu jung aus Ungarn illegal nach Deutschland gebracht, ihre Papiere seien vermutlich gefälscht, so der Tierschutzverein Nürnberg-Fürth. Ziel des illegalen Transports sei wohl Belgien gewesen, von wo man die Tiere in ganz Europa habe verkaufen wollen. Das Tierheim hat nun um Sach- und Geldspenden gebeten, um den Tieren weiter helfen zu können.