Sehen Sie im Video: Diese freche Katze lässt sich von ihrer Wellness-Behandlung nicht so leicht abbringen.













Das Ehepaar Fifi und Kareem begeistert mit witzigem Cat Content die sozialen Medien.





Ihre drei Katzen Millie, Skye und Chase sind die Stars ihrer Videos.





Die typische Storyline: Fifi ärgert sich darüber, dass die Katzen ihren Mann Kareem viel lieber mögen als sie.





Denn Kareem ist ein wahrer Katzen-Papa.





Das beweist auch dieses Video, in dem Tigerkatze Chase der Star der Show ist.





„Hey Google, stopp die Musik.”

“Was machst du?” “Was ich mache? Was macht ihr?“

„Wir haben einen Wellness-Tag.“

„Genug mit dem Unsinn. Los Chase.“

„Er will nicht mit dir gehen.“

„Los Chase! – Na gut.“





So leicht lässt sich Chase von seiner Wellness-Behandlung aber nicht abbringen. Er scheint es sogar richtig zu genießen – sehr untypisch für eine Katze.





Den Clip haben bereits mehr als 60 Millionen Nutzer auf Tiktok gesehen.





Grund genug für Fifi und Kareem, einen draufzusetzen.





Dieses Mal dürfen neben Chase auch Millie und Skye am Spa-Day teilhaben.

