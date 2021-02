Erika Rischko aus dem rheinischen Langenfeld ist 81 Jahre alt, seit 59 Jahren verheiratet – und ein Internetstar. Ihre Tochter kam auf die Idee, Videos der sportelnden Mutter auf der Plattform TikTok hochzuladen. Mittlerweile ist Rischko sogar in den USA bekannt.

Erika Rischko ist 81 Jahre alt und hält sich im Lockdown mit Fitness-Übungen fit, die sie mit einfachen Mitteln zu Hause ausführt. Ihre Tochter filmt die Seniorin beim Sporteln und lädt die Videos bei Instagram und auf der Videoplattform TikTok hoch. Ihr erfolgreichstes Video – eine Aufnahme, bei der sie eine Plank-Challenge ausführt – hat mittlerweile fast zehn Millionen Klicks erreicht. Als Influencerin würde Rischko sich dennoch nicht bezeichnen.

Rischko erreicht sogar die USA

Die 81-Jährige war mittlerweile schon in den USA bei der beliebten Morningshow "Good Morning America" Thema. "Das ist irre. So ein Echo habe ich mir absolut nicht träumen lassen", so Rischko gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die positive Resonanz in den sozialen Medien treibe sie dabei an. Eigentlich ging die Rentnerin bisher in ein Fitnessstudio, um sich fit zu halten.

"Ich hatte nach dem ersten Lockdown gerade wieder die Gewichte von vorher drauf und mein altes Niveau erreicht, da kam der zweite Lockdown", berichtet die Seniorin. In der Not weiß sie sich zu helfen, schließlich habe jeder ein Stück Boden zu Hause, den man für Übungen nutzen könne. Sie weiß: "Man kann sich immer etwas ausdenken und im Internet gibt es so viele Ideen. Den Trizeps kann man zum Beispiel prima mit Stühlen trainieren."

Süße Choreografien mit ihrem Ehemann

Mittlerweile sind zu den Fitness-Videos noch süße Tanzvideos gekommen, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann einübt. Seit über 59 Jahren seien die beiden schon verheiratet und noch immer verknallt ineinander, wie eine der Bildunterschriften verrät. "Die Choreographie dafür muss in 15 bis 20 Minuten sitzen, sonst machen wir etwas anderes", sagt sie über die Tänzchen.

Die Kamera hält auch hier die Tochter, die auch ursprünglich die Idee dazu hatte, die Filmchen auf den Plattformen hochzuladen, die eigentlich eine wesentliche jüngere Zielgruppe haben. Zwei bis drei Filmchen würden sie die Woche schaffen, es sei ja ohnehin alles nur zum Spaß.

Rischko möchte ein Vorbild sein

Erika Rischko möchte mit den Videos andere motivieren und ein Vorbild sein, "damit wir alle gut durch die Pandemie kommen". Dennoch hoffe sie, dass sie bald wieder ins Fitnessstudio könne, wo sie zuvor 14 bis 15 Stunden die Woche verbracht habe – trotz zweier künstlicher Kniegelenke.

Im Studio warten laut ihrer Aussage, die echten Herausforderungen auf sie: "50 Kilo hatte ich schon auf dem Rücken, 70 Kilo auf dem Schoß." Zu Hause mache sie dann lieber lieber Power-Fitness, Pilates und Yoga: "Je nachdem, wie doll der Muskelkater vom Vortag ist", so die Rentnerin.

