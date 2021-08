Auf der Suche nach der wahren Liebe machen Menschen die verrücktesten Dinge. So auch der 26-jährige Matt Bannon. Für ein erstes Date mit einer Bekanntschaft von Tiktok flog er durch die halbe USA. Heute plant das Paar eine gemeinsame Zukunft.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Wer denkt, wahre Romantik sei in Zeiten der Digitalisierung ausgestorben, der wird von diesem Paar eines Besseren belehrt. Matt Bannon, 26, flog nämlich über 1.000 Kilometer von Dallas nach Nebraska zum ersten Date mit Taylor Bier, 25. All das wegen eines Kommentars unter einem TikTok-Video.

Taylor machte sich keine Hoffnungen, doch Matt antwortete

Matt Bannon aus Dallas ging mit einem TikTok-Video viral, in dem er mit seinem Bruder John in einem Pool um die Wette schwimmt. Eine Baby Reveal-Aktion, die ihrer schwangeren Schwester das Geschlecht verraten sollte. Matt stand für die Farbe Blau, John für Rosa.

Doch hunderten von Frauen war das Babygeschlecht egal, sie hatten nur Augen für Matt. Es hagelte bewundernde Kommentare zu dem Video. Sogar eine echte Olympionikin hinterließ ein Kompliment.

Taylor Bier, eine CT-Technologin aus Nebraska, versuchte ebenfalls einen Flirtversuch, machte sich allerdings nicht allzu viele Hoffnungen: "Oh, ich bin 25, Single, ich habe gesehen, dass eine Olympionikin an Bord ist - das kann ich wohl nicht überbieten". Doch Eventmanager Matt antwortete ihr tatsächlich.

Ab diesem Zeitpunkt schickten sich Matt und Taylor täglich Nachrichten und sprachen über FaceTime. Laut Taylor war es "super einfach" mit Matt zu quatschen und "jede Unterhaltung löste eine neue Unterhaltung aus".

Matt buchte nach nur zwei Wochen den Flug

Nach nur zwei Wochen wagte Matt dann den mutigen Schritt und buchte einen Flug von Dallas nach Omaha in Nebraska. Bei seiner Ankunft am Flughafen habe Matt bei Taylors Anblick gerufen: "Oh, mein Gott, du bist echt!" Gegenüber "metro.co.uk" erinnert sie sich: "Er hat mich gekniffen und gesagt: 'Tut mir leid, ich hätte nie gedacht, dass ich dich sehen würde'."

Das erste persönliche Treffen wurde ein voller Erfolg. Aus Matt und Taylor wurde ein Paar, das nun seine gemeinsame Zukunft plant. "Normalerweise bin ich nicht die Person, die ein fremdes Video kommentieren würde. Geschweige denn, dass ich dem Typen in dem Video folge, nur weil er mir zufällig zurückfolgt und mir Nachrichten schreibt. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe beides getan. Es war tatsächlich eine zufällige Begegnung, aber so wie sich die Dinge entwickeln, glaube ich jetzt mehr denn je daran, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht." Und Matt ist froh, dass die moderne Technik ihm seine Traumfrau beschert hat: "Gott sei Dank gibt es TikTok, oder?"

