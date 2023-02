Sehen Sie im Video: "Fremde halten meinen Ehemann für meinen Vater" – 30-Jährige sieht extrem jung aus.









Viele sehen es ihr auf den ersten Blick nicht an, aber Carolyn Fultz aus Phoenix, Arizona, ist 30 Jahre alt und dreifache Mutter.

Aufgrund ihres jung wirkenden Aussehens wird sie oft eher für die Schwester oder die Babysitterin ihrer drei Söhne gehalten.

„Ich werde immer gefragt auf welche Schule ist gehe.“ -Caroly ggü. SWNS

Auf ihrem Tik Tok Account erzählt sie von ihrem Alltag mit vielen Missverständnissen.

Zum Beispiel wurde Carolyn beim letzten Handwerkertermin erneut gefragt, ob sie die große Schwester ihrer Jungs sei.

Ein Grund, weshalb Carolyn auf viele so jung wirkt, ist ihre Körpergröße. Mit 1,62 Metern ist sie deutlich kleiner als der Durchschnitt.

Neben Ehemann Drew, 1,98 Meter groß, wirkt Carolyn noch kleiner.

Drew, der zwar nur vier Jahre älter als seine Frau ist, wird meistens schon auf 40 geschätzt wird.

Auf der Straße und auf dem Spielplatz, sowie bei Gesprächen mit anderen Eltern bekommt das Ehepaar deshalb ständig merkwürdige Blicke zugeworfen.

Drew sei es jedoch egal was andere Leute denken, erzählt Carolyn.

Sie seien es schon lange gewohnt, immer falsch eingeschätzt zu werden und haben sich schon daran gewöhnt.

„Wenn die Leute sich die Zeit nehmen würden, mich besser kennenzulernen, würden sie schnell merken, dass ich eine erwachsene Frau bin.“ – Carolyn ggü. SWNS





Mehr