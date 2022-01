Sehen Sie im Video: Top-Verdiener auf Tiktok – so viele Millionen verdienen Charli und Dixie D'Amelio in einem Jahr.













Die Plattform ist umstritten, doch TikTok hat einige Nutzerinnen jetzt sehr reich gemacht. Das Schwesternpaar Charli und Dixie D'Amelio hat 2021 sage und schreibe 27,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Hier ist die Top 5 der höchstverdienenden TikTok-Stars: Die Höchstverdienerin ist gerade einmal siebzehn Jahre alt. Charli D’ Amelio hat laut Forbes 2021 17,5 Millionen Dollar eingenommen. Sie verdiente ihr Geld vor allem mit Werbepatenschaften und sogar einer gemeinsamen TV-Serie mit ihrer älteren Schwester Dixie. Dicht gefolgt, mit 10 Millionen US-Dollar, wird Charli von ihrer Schwester Dixie. Sie verdankt ihre Popularität ganz klar ihrer jüngeren Schwester, doch gemeinsam gelten sie schon als die Kardashian-Schwestern einer jüngeren Generation. Dixie hat erfolgreich neben der TV-Karriere auch eine Karriere als Sängerin etabliert. Ebenfalls auf das Podium schaffte es Addison Rae. Sie spielte sogar eine Hauptrolle in dem Netflix-Film „He's All That". Rang 4 teilen sich Bella Poarch und Josh Richards mit je fünf Millionen US-Dollar Einnahmen. Platz fünf geht an Kris Collins und Avani Gregg mit je 4,75 Millionen.

